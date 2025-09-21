Povijesni zaokret Londona: Velika Britanija danas će priznati Palestinu

Očekuje se da će Ujedinjeno Kraljevstvo u nedjelju priznati palestinsku državu nakon što Izrael nije ispunio uvjete koje je Keir Starmer postavio u srpnju.

Premijer bi trebao objaviti odluku nakon što je zaključio da se humanitarna situacija posljednjih tjedana značajno pogoršala. Potez dolazi unatoč pritiscima iz SAD-a i obitelji talaca koje drži Hamas.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Starmer je u srpnju rekao da će priznati Palestinu prije okupljanja svjetskih čelnika na Općoj skupštini UN-a idućeg tjedna, ako se situacija ne poboljša.

Uz nastavak vojne ofenzive i humanitarne krize u Gazi, britansku vladu zabrinjavaju i planovi o ubrzanju izraelskih naseljavanja na Zapadnoj obali, za što ministri strahuju da će uništiti svaku nadu u rješenje s dvije države, piše The Guardian.

Laburisti nastoje naglasiti da priznanje palestinske države nije nagrada za Hamas te da on neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom. Očekuje se i da će vlada u dogledno vrijeme pojačati sankcije protiv Hamasa, dok je već pojačala zahtjeve za oslobađanje talaca.

David Lammy, potpredsjednik vlade koji će predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na Općoj skupštini, izjavio je: „Važno je naglasiti da je priznanje palestinske države posljedica ozbiljne ekspanzije koju vidimo na Zapadnoj obali, nasilja doseljenika koje tamo svjedočimo te namjere i naznaka o gradnji, primjerice, projekta E1, koji bi potpuno uništio mogućnost rješenja s dvije države.“

Izrael je pojačao ofenzivu na grad Gazu, uključujući udare u kojima je, prema navodima zdravstvenih službenika, u subotu preko noći poginulo najmanje 14 ljudi. Kasnije u Izraelu tisuće prosvjednika pridružile su se obiteljima talaca koje Hamas još uvijek drži, zahtijevajući od premijera Benjamina Netanyahua da pregovara o okončanju rata.

Sastanci na visokoj razini na summitu UN-a sa svjetskim čelnicima počinju 23. rujna. Starmer se ovom odlukom našao u sukobu s administracijom Donalda Trumpa, koja se protivi službenom priznanju države.

Vođa laburista ranije je sugerirao da je britansko priznanje uvjetno i da će ga odgoditi ako se Izrael obveže na prekid vatre, dugoročni održivi mir koji vodi ka rješenju s dvije države i omogući UN-u nastavak opskrbe humanitarnom pomoći.

Međutim, sva tri uvjeta vjerojatno neće biti ispunjena jer se izraelska vlada protivi tim zahtjevima. Državu Palestinu trenutačno priznaje 147 od 193 države članice UN-a, piše The Guardian.

Članovi obitelji nekih od 48 talaca koji su još uvijek u zatočeništvu napisali su otvoreno pismo Starmeru u kojem osuđuju potez.

U pismu stoji: „Vaša žaljenja vrijedna najava da Ujedinjeno Kraljevstvo namjerava priznati palestinsku državu na Općoj skupštini UN-a dramatično je zakomplicirala napore da vratimo naše voljene kući. Hamas je već proslavio odluku Ujedinjenog Kraljevstva kao pobjedu i povukao se iz dogovora o prekidu vatre. Pišemo vam s jednostavnom molbom – nemojte poduzeti ovaj korak dok naši voljeni ne budu kod kuće, u našim rukama.“

Kritike su stigle i od oporbenih stranaka, a oporbena ministrica vanjskih poslova Priti Patel optužila je Starmera da „popušta“ svojim zastupnicima kako bi učvrstio svoje vodstvo.

Lammy je dodao: „U vezi s onim što se događa u Gazi… moramo vidjeti oslobađanje talaca. Hamas ne smije imati nikakvo mjesto, nikakvu ulogu. Humanitarna situacija je očajna i nastavili smo pritiskati Izrael da se bavi scenama pothranjenosti i gladi koje vidimo, da otvori više lokacija kako bi se omogućio ulazak veće količine pomoći u Gazu, a vrlo smo zabrinuti i zbog nastavka ofenzive na grad Gazu.“