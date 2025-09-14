POVIJESNI PREOKRET Njemačka uskoro počinje s deportacijama u Afganistan

Kako pišu njemački mediji, Ministarstvo unutarnjih poslova, na čelu s Alexanderom Dobrindtom (CSU), priprema nove deportacije u Afganistan. One će se provoditi puno lakše, redovitije i u većem opsegu nego prije. Deportacije se više neće provoditi isključivo unajmljenim zrakoplovima – umjesto toga, afganistanski građani će se vraćati redovnim letovima.

Prema informacijama BILD-a, predstavnici njemačke vlade trenutno vode razgovore s talibanima. Početkom rujna, njemačko izaslanstvo Ministarstva unutarnjih poslova sastalo se s Afganistancima u Kataru kako bi uspostavila mehanizam redovne deportacije. Ministarstvo unutarnjih poslova trenutno organizira raspoređivanje njemačkih predstavnika u glavni grad Afganistana, Kabul, kako bi nastavili razgovore na licu mjesta. Predstavnici Katara djeluju kao posrednici, piše Fenix magazin.

Više od 100.000 nasilnih djela počinjenih od strane Afganistanaca

Otkako su islamistički talibani preuzeli vlast u ljeto 2021., samo su dva leta za deportaciju poletjela iz Njemačke za Afganistan. U jesen 2024. deportirano je 28 afganistanskih teških kriminalaca, a u srpnju 2025. 81.

Za usporedbu, između 2015. i 2024. policija u Njemačkoj registrirala je 108.409 teških zločina u koje je uključen barem jedan afganistanski osumnjičenik. To je prema odgovoru Vlade, koji se temelji na podacima iz policijske statistike kriminala. Krajem 2024. u Njemačkoj je živjelo oko 461.000 ljudi s afganistanskim korijenima, uključujući otprilike 347.600 ljudi koji traže zaštitu (npr. tražitelji azila).

Nema odustajanja od deportacija

Vlada stoga vidi značajnu potrebu za deportacijom kriminalnih Afganistanaca bez dozvola boravka. Njemački ured za migracije i izbjeglice (BAMF) objavio je tijekom ljeta da oko 11.500 Afganistanaca u Njemačkoj mora napustiti zemlju. Međutim, trenutni postupak – prijevoz malih skupina teških kriminalaca unajmljenim zrakoplovima – ne dopušta repatrijaciju, piše Fenix magazin.

U koalicijskom sporazumu, CDU/CSU i SPD dogovorili su proširenje deportacija: “Deportirat ćemo ljude u Afganistan i Siriju – počevši od kriminalaca i onih koji predstavljaju prijetnju.”

Izbjegličke organizacije pozivaju na zaustavljanje svih repatrijacija afganistanskih građana u domovinu. “Zbog dramatične situacije na terenu, svaka deportacija u zemlju krši međunarodno pravo koje zabranjuje deportaciju, jer riskira mučenje ili nehumano postupanje”, rekao je Pro Asyl nakon posljednjeg leta u srpnju.