Povijesni meč trese boksački svijet: Usik i Verhoeven borit će se pred piramidama u Gizi

Boksački svijet ostao je zatečen nakon objave borbe koja pomiče granice sporta. Oleksandr Usik branit će WBC-ovu titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji protiv Rica Verhoevena, a meč će se održati na jednoj od najpoznatijih lokacija na planetu – ispred piramida u Gizi, piše gol.hr.

Vijest su u petak navečer potvrdili Turki Alalshikh i Ring Magazine, najavivši da će se borba za WBC-ov pojas održati 23. svibnja. Spektakl nosi naziv “Glory of Giza: Undefeated Icons” i okuplja dvojicu boraca koji godinama ne znaju za poraz u svojim sportovima.

Usik, neporaženi ukrajinski boksač, sučelit će se s Verhoevenom, koji je više od desetljeća dominirao kickboxingom. Nizozemac je nastupao u teškoj kategoriji organizacije GLORY, gdje je postao najdugovječniji prvak u povijesti.

Titulu je službeno napustio u studenom 2025., nakon rekordnih 12 godina i 4.418 dana na vrhu, uz 13 uspješnih obrana pojasa. Posljednji meč odradio je u lipnju prošle godine, pobijedivši Artema Vakhitova jednoglasnom odlukom sudaca.

Verhoeven: "Najbolji protiv najboljeg"

Za Verhoevena će ovo biti povratak profesionalnom boksu nakon 2014. godine, a cilj mu je jasan – postati prvi borac koji je pobijedio Usyka u profesionalnoj karijeri.

„Proveo sam dvanaest godina kao neprikosnoveni prvak teške kategorije u kickboxingu i ostvario sve što sam si zacrtao. No, ostati toliko dugo na vrhu nije ugasilo glad – samo ju je ojačalo“, rekao je Verhoeven.

„Nisam tražio komfor, pa sam počeo tražiti najveći mogući izazov u drugom svijetu. Usyk je neprikosnoven u boksu. To je izazov koji me motivira. Neprikosnoveni protiv neprikosnovenog. Najbolji protiv najboljeg.“

Usik: "On je pravi kralj kickboxinga"

Svoj komentar dao je i Usyk, naglasivši poštovanje prema protivniku, ali i jasnu razliku između dvaju sportova.

„Iskreno poštujem ljude koji dosegnu sam vrh u svom sportu. Rico je jedan od njih – snažan sportaš i veliki prvak“, poručio je Ukrajinac.

„Biti prvak nije samo stvar pojaseva. To su godine napornog rada, discipline i vjere. Poštujem njegov put – on je pravi Kralj kickboxinga. Ali ovo je boks, drugačija igra, s vlastitim pravilima i vlastitim kraljevima.“

„Spreman sam i zaista se veselim susretu u ringu. Bit će to jedinstveno iskustvo za obojicu, a znam da su i navijači uzbuđeni. Dolazi velika večer!“

Objava podigla prašinu, mnogi nezadovoljni

Unatoč atraktivnosti događaja, dio javnosti oštro je reagirao na odluku WBC-a da sankcionira borbu kao službeni meč za titulu, osobito jer se održava na povijesnoj lokaciji staroj oko 4.600 godina.

Kritike su se posebno odnosile na činjenicu da Verhoeven dobiva priliku za naslov ispred „interim“ prvaka Agita Kabayela.

„Kickboksač dobiva priliku za WBC-ov pojas ispred ‘interim’ prvaka Kabayela. Ogroman sam Usykov fan, ali za ovo imam malo ili nimalo interesa“, napisao je jedan navijač.

Drugi je dodao: „Usyk nam je ispunio svaku želju, ali činjenica da WBC ovo sankcionira kao legitimnu borbu za naslov je katastrofalna.“

Treći komentar bio je još oštriji: „Što, dovraga, WBC radi? Ovo nije pravi boksački meč. Zabavno za gledati? Možda. Borba za naslov? Nema šanse.“

Bez obzira na polemike, jedno je sigurno – 23. svibnja boksačka scena dobit će jedan od najspektakularnijih i najneobičnijih događaja u modernoj povijesti sporta.