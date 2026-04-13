Povijesni iskorak u zdravstvu: MR uređaj prvi put u primarnoj zaštiti stiže u Sinj

Uoči 7. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, župan Blaženko Boban posebno je istaknuo povijesnu odluku u području zdravstva – uvođenje magnetske rezonance u primarnu zdravstvenu zaštitu.

Naime, po prvi put u Hrvatskoj, uređaj za magnetsku rezonancu (MR) bit će dostupan na razini primarne zdravstvene zaštite, i to u Sinju. Vrijednost investicije procjenjuje se na oko 1,2 milijuna eura, a na današnjoj sjednici dat će se ovlaštenje Upravnom vijeću Doma zdravlja za pokretanje postupka nabave.

Kako je naglasio župan, riječ je o velikom iskoraku kojim se napredna dijagnostika približava građanima, uz istovremeno rasterećenje bolničkog sustava, što je od iznimne važnosti za stanovnike cijele županije, ali i šire.

Govoreći o ostalim točkama dnevnog reda, Boban je naveo kako će većina biti tehničke prirode, odnosno vezana uz usklađivanje sa zakonima, pravilnicima i odlukama nadležnih ministarstava i Vlade Republike Hrvatske.

Jedna od važnijih točaka je i izvješće o radu župana za razdoblje od srpnja do prosinca 2025. godine. Riječ je o razdoblju u kojem je pokrenut niz projekata, a velik dio njih već je realiziran i vidljiv na terenu.

Također, istaknuti su i pozitivni financijski rezultati. Splitsko-dalmatinska županija završila je 2025. godinu s viškom od 18,5 milijuna eura na razini konsolidiranog proračuna svih ustanova, dok višak samog županijskog proračuna iznosi 24,1 milijun eura. Time je potvrđeno stabilno poslovanje, budući da županija već devet godina zaredom ostvaruje pozitivan financijski rezultat.