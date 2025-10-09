Povijesni dogovor: Izrael i Hamas prihvatili prvu fazu Trumpovog plana za Gazu

Izrael i Hamas postigli su dogovor o prvoj fazi mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji uključuje prekid vatre i razmjenu talaca. Riječ je o sporazumu koji bi, ako bude potvrđen, mogao označiti kraj dvogodišnjeg krvavog rata na Bliskom istoku.

Dogovor je postignut u Egiptu, samo dan nakon obilježavanja druge godišnjice Hamasovog napada na Izrael, koji je pokrenuo razorni izraelski odgovor i višemjesečne borbe u Gazi. Pregovori su vođeni neizravno, uz posredovanje Egipta, Katara, Sjedinjenih Država i Turske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema izvorima agencija, sporazum bi mogao biti potpisan već danas u Kairu.

Prva faza: prekid vatre, povlačenje vojske, oslobađanje talaca

Trump je sinoć objavio da je postignut dogovor o prvoj fazi plana koji se sastoji od 20 točaka. Ako ga izraelska vlada potvrdi, plan predviđa trenutni prekid vatre, oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze te ulazak humanitarne pomoći u enklavu.

Vlada će o sporazumu raspravljati u četvrtak, a prekid vatre stupit će na snagu odmah nakon odobrenja. Dogovor je, prema službenim informacijama, prihvatio i Hamas.

Pozitivne reakcije širom svijeta

Svjetski čelnici, obitelji talaca i tisuće raseljenih Palestinaca pozdravili su vijest o dogovoru. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres i britanski premijer Keir Starmer nazvali su trenutak “vremenom olakšanja”, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da je “ovo velik dan za Izrael i cijeli svijet”.

U Egiptu su pregovarači slavili zagrljajima, a na ulicama Gaze i izraelskih gradova ljudi su izašli proslaviti mogući kraj rata. Analitičari dogovor ocjenjuju kao povijesni trenutak i rijedak znak optimizma u regiji.

Trump: “Vaši najmiliji bit će doma u ponedjeljak”

U razgovoru s obiteljima izraelskih talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi, američki predsjednik Donald Trump poručio je da će “njihovi najmiliji biti oslobođeni u ponedjeljak”.

Prema neslužbenim informacijama, Trump planira u narednim danima posjetiti Bliski istok, a moguće i samu Gazu, kako bi potvrdio američku podršku provedbi mirovnog sporazuma.