POVIJESNI DAN ZA SPLITSKU ŠKOLU Po prvi put u 77 godina svi učenici i djelatnici Zdravstvene škole bit će pod istim krovom: "Ovome smo težili svih ovih godina"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban danas je pustio u rad nadograđeni kat Zdravstvene škole Split.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje je 2.065.011,58 eura, a nakon 77 godina postojanja škole prvi put su svi učenici i nastavnici na jednom mjestu.

"Veliki je dan, a posebno za djecu, srednjoškolce koji sad već pohađaju ili imaji namjeru pohađati Zdravstvenu školu ovdje u Splitu. Samo u ovoj godini mi smo tri srednje škole u gradu Splitu doveli na razinu najsuvremenijeg europskog standarda obrazovanja: Turističko-ugosteljska škola, Obrtno-tehnička škola i danas Zdravstvena škola.

Zahvaljujući proširenju ovog objekta, nakon 77 godina sva djeca unutar zdravstvene škole i svi njihovi nastavnici, učitelji i praktične službe će biti na jednom mjestu objedinjene. Ovaj objekt je 2013. godine predan na upotrebu, ali još uvijek je radio na dvije lokacije, i na Nastavnom zavodu i ovdje. Od danas će raditi na jednom mjestu u jednom od najsuvremenijih kabineta zdravstvenog sektora", kazao je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Moram zahvaliti ovdje prije svega i ravnateljici Zdravstvene škole, ali i ravnateljici Nastavnog zavoda. Ove su naše dvije ustanove i tu se najbolje vidi sinergija za dobrobit djece, za dobrobit zajednice. Hvala im od srca. Djeci želim svaku sreću u daljnjem obrazovanju", rekao je župan i dodao da su u preotekle dvije školske godine upisali jedno odjeljenje medijske sestara u Sinju, kao i jedno odjeljenje medijske sestara u Splitu. Nada se da će iduću školsku godinu upisati još jedno odjeljenje medijske sestara, i na taj način riješiti problem kroničnog nedostatka medinskih sestara što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.

Povijesni dan za školu

"Naša škola postoji 78 godina, a današnji dan bit će zlatnim slovima upisan u našu povijest. Od današnjeg dana, prvi put od postojanja Zdravstvena škola će raditi na jednoj lokaciji. Svi učenici, svi nastavnici, svi ćemo biti u jednom prostoru i to je za nas veliki uspjeh i veliki događaj. To je nešto čemu smo težili svih ovih godina, a sretni smo da smo sada to uspjeli realizirati", rekla je za medije ravnateljica Zdravstvene škole u Splitu, Sanja Perić.

Zdravstvena škola u Splitu broji 855 učenika i 110 djelatnika, a tu se obrazuje 7 različitih zdravstvenih zanimanja. Nadogranja škole i materijalni uvjeti koje sada imaju omogućuju da obrazuju učenike po najnovijim smjernicama pripremljene za tržište rada i oni će biti budućnost našeg zdravstvenog sustava.

Trenutno je na tržištu rada deficit medicinskih sestara. Zdravstvena škola u Spliti svake školske godine prima tri razredna odjela medicinskih sestara, a ove godine prvi put imaju svih pet razreda, što znači da imaju tri razreda medicinskih sestara. Oko 78 učenika svake školske godine izlazi iz Zdravstvene škole u zanimanju medicinskih sestara.

"Uglavnom naša djeca ostaju u struci. Oko 55% učenika upiše dalje sestrinstvo ili neke zdravstvene studije. Dobar dio njih odmah odlazi i na tržište rada i odmah se zapošljavaju. To je specifičnost naše škole: kad učenici iziđu iz naše škole odmah su traženi na tržištu rada. Promjene zakona ovo ljeto koje su se dogodile i gdje je ukinut pripravnički staž za sve učenike svih zdravstvenih zanimanja nama jako puno znači. Znači svi drugi smjerovi koje obrazujemo svi su spremni za tržište rada.

Zato nam je ovako dobra i moderna škola i potrebna da djecu što bolje pripremimo za samostalnost u radu. Jer kad se zaposle više nema, imat ćemo pripravnički staž i nešto ćemo naučiti. Stvarno moraju sva znanja, sve kompetencije, trebaju steći kroz srednjoškolski obrazovanje", dodala je ravnateljica Zdravstvene škole u Splitu.

Svi pod istim krovom

"Zbilja mi je danas čast i zadovoljstvo sudjelovati u ovom veselom danu za naše učenike, nastavnike i djelatnike Srednje zdravstvene škole u Splitu. Napokon se, nakon toliko godina, sada svi nalaze pod istim krovom, imaju bolje uvjete za rad i sasvim sigurno će to rezultirati i njihovom većoj spremnosti kada budu izlazili na tržište rada.

Čestitam i Splitsko-dalmatinskoj županiji i ravnateljici škole, kao i djelatnicima na ovom uspjehu. Evo, nakon regionalnog centra kompetencija i uTurističko-ugostiteljskoj školi u Splitu i u Obrtno-tehničkoj školi, ovo je još jedan lijepi događaj koji ima najviše pozitivnih učinaka na naše učenike", kazala je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.