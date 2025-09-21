Povijesna odluka: Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu

Velika Britanija postala je u subotu treća zemlja G7 koja je službeno priznala Palestinu, pridruživši se Kanadi i Australiji. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je kako je riječ o nužnom koraku za "oživljavanje nade u mir i rješenje s dvije države".

"U trenutku kada nemamo ni sigurnu i mirnu izraelsku državu ni održivu palestinsku državu, vrijeme je da učinimo ovaj potez", poručio je Starmer, naglašavajući da priznanje nije nagrada za Hamas te da ta organizacija "nema budućnosti, niti u vladi, niti u sigurnosnim strukturama".

Kanada i Australija uz Veliku Britaniju

Odluka Londona uslijedila je neposredno nakon što su se izjasnile Kanada i Australija. Kanadski premijer Mark Carney kazao je kako njegova zemlja priznaje Palestinu i nudi partnerstvo "u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Palestince i za Izraelce". Australski premijer Anthony Albanese naglasio je da je priznanje dio međunarodnog napora za dvodržavno rješenje te da Australija time potvrđuje svoju posvećenost miru na Bliskom istoku.

Kritike konzervativaca i Izraela

Odluka je izazvala snažne reakcije u britanskoj i međunarodnoj javnosti. Iz izraelskog Ministarstva vanjskih poslova stigla je oštra osuda uz tvrdnju da je riječ o "nagradi Hamasu", organizaciji odgovornoj za napad 7. listopada 2023. godine.

Na britanskoj konzervativnoj sceni uslijedile su također oštre kritike. Nova čelnica torijevaca Kemi Badenoch nazvala je potez "apsolutno pogubnim", tvrdeći da "ostavlja taoce da pate u Gazi i ne donosi olakšanje nevinim ljudima uhvaćenim u rat". Slično je reagirala i Priti Patel, koja je optužila Starmera za "popuštanje radikalnoj ljevici" i pokušaj političkog opstanka kroz "neiskrenu gestu".

Palestinci pozdravljaju, ali i strahuju

U Ramallahu, administrativnom središtu palestinskih vlasti, vijest je dočekana s opreznim optimizmom. "Nadamo se da će i ostale europske države slijediti ovaj primjer", rekao je 30-godišnji Mohammad Hasib, dok je druga stanovnica naglasila kako "nikad nije kasno za priznanje". No, dio građana izražava zabrinutost da bi Izrael mogao odgovoriti ubrzanom izgradnjom novih naselja i daljnjom aneksijom teritorija na Zapadnoj obali.

Globalni značaj i simbolika

Iako priznanje samo po sebi ne mijenja stanje na terenu – budući da Palestina nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad ni vojsku – ono nosi snažnu političku i moralnu težinu. Diplomatski analitičari podsjećaju da se Velika Britanija, zajedno s Kanadom i Australijom, time svrstala uz više od 150 država koje su već priznale Palestinu.

Starmer je na kraju svog obraćanja ponovio apel Hamasu da oslobodi preostale taoce u Gazi i Izraelu da dopusti ulazak većih količina humanitarne pomoći. "Ovo je obećanje i Palestincima i Izraelcima da može postojati bolja budućnost", zaključio je britanski premijer.