Povezuju ga s Hajdukom. Evo što ovaj napadač kaže: "Mislim da bih mogao rasteretiti Livaju"

Marka Dugandžića, 31-godišnjeg napadača, se posljednjih dana koji spominje kao kandidata za dolazak u Hajduk. Marko trenutno igra za za južnokorejski Seoul, a evo što je o dolasku u Hajduk rekao za tportal.

"Ja s Hajdukom, najiskrenije, nisam imao nikakve kontakte. Dosta je relativno rano. Osim toga, meni ne ističe ugovor 30. lipnja, nego tek 31. srpnja. S time da ja već sada pokušavam dogovoriti s klubom, ako mi se ukaže prilika za transfer, da mi daju papire ranije. Znam da bi do isteka mog ugovora, mnogo ekipa već bilo posloženo, počet će i prvenstva, pa čak i HNL. Ali dâ, lijepo je čuti da te se spominje. Međutim, ponavljam, nisam imao nikakve kontakte s Hajdukom. Međutim, bilo bi lijepo. Jer ja kroz svoju karijeru nisam ostavio neki trag u Hrvatskoj. I već sam u fazi, volio bih doći igrati što bliže kući. Vidjet ćemo, ne znam koliko ima istine u tim napisima", kazao je.

Što bi mogao donijeti Hajduku?

"Mislim da bih mogao rasteretiti Livaju. Ako je on zabio 20-ak golova ili koji više, a sljedeći najefikasniji igrač Hajduka tek tri, četiri, mislim da se to jako osjetilo na konačni uspjeh. To je dosta bitno, jer vidjeli smo svi koliko su blizu naslova bili. A imali su samo njega. I da je uz Livaju bio netko tko će zabiti devet, deset golova, odmah bi sve drugačije izgledalo. Više golova, više bodova", kazao je.