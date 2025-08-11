Povezivalo ga se s Dinamom, sad ga želi Hajduk? Jedan potez mogao bi biti naznaka transfera

Edvin Pašagić je stoper kojemu je 16 godina, a za njega je hrvatska javnost prvi put čula kada se za njegove usluge navodno borio Dinamo i to s talijanskim velikanom Juventusom. U dresu "Stare Dame" čak je i odigrao neke utakmice, ali na kraju se nije dogodio službeni potpis, prenose SN.

On je, inače, jedan od najvećih talenata svoje generacije, a igra za švedski Malmo te mladu reprezentaciju BiH. Njegova bi sljedeća destinacija mogao biti Hajduk! Potez koji na to upućuje veže se za njegov Instagram profil na kojem je nakratko zapratio splitski klub, a bez obzira na to što je nedugo zatim poništen, trag je ostao. Je li to naznaka transfera na Poljud tek treba vidjeti, ali može biti vrlo znakovito.

O njemu je pisao i Germanijak, a što će od cijele priče biti pokazat će bliska budućnost. Ovaj bi transfer svakako jako odzvonio s obzirom na to da su Pašagića u svojim redovima htjeli još Feyenoord i Basel.