Povećava se studentska satnica: Od siječnja 6,56 eura po satu

Od 1. siječnja 2026. godine minimalna studentska satnica u Hrvatskoj porast će s dosadašnjih 6,06 na 6,56 eura, objavio je Bruno Stričević iz splitskog HDZ-a. Kako navodi, riječ je o važnom koraku u očuvanju studentskog standarda i priznanju truda koji studenti svakodnevno ulažu uz studij.

„Studentski rad nije samo prilika za džeparac, već važan dio obrazovnog i životnog iskustva mladih, koji sve češće preuzimaju odgovornost za vlastite troškove života, stanovanja i studiranja“, ističe Stričević.

Dodaje i da u vremenu rasta troškova svako povećanje satnice šalje poruku da država prepoznaje potrebe svojih mladih građana i želi im omogućiti dostojanstvenije uvjete života i rada.

„Nastavimo zajedno graditi Split i Hrvatsku u kojoj mladi imaju razlog ostati, a ne otići“, zaključio je Stričević.