Povećan cenzus i proširena prava: uskrsnice u Sinju do 150 eura

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ove je godine zaključkom podigao cenzus za pravo na isplatu uskrsnica umirovljenicima s 400 na 450 eura mirovine. Uskrsnice se kreću od 80 do 150 eura, a pravo na njih imaju i druge ranjive skupine sugrađana, uključujući nezaposlene, branitelje i starije osobe bez prihoda.

U odnosu na prošlu godinu, uskrsnice za nezaposlene osobe povećana za 10 eura. Time je gradonačelnik dodatno ojačao potporu osobama bez zaposlenja.

Istodobno, za umirovljenike je učinjen još važniji iskorak, povećan je cenzus za ostvarivanje prava na uskrsnicu, i to s 400 na 450 eura mirovine. Ovom odlukom omogućeno je da znatno veći broj umirovljenika uđe u sustav potpore i ostvari pravo na isplatu.

Podizanjem praga Grad je poslao jasnu poruku da nominalni rast mirovina ne smije biti razlog za gubitak socijalnih prava. Upravo zato je prilagodba cenzusa bila ključna mjera kako bi što veći broj sugrađana mogao primiti uskrsnicu.

Pravo na uskrsnicu tako u Sinj ostvaruju:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispostava Sinj

Korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje s područja Grada Sinja

Nezaposleni hrvatski branitelji koji su u evidenciji HZZ-a

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi 450 eura

Roditelji njegovatelji i njegovatelji prema rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe

Osobe starije od 65 godina bez ikakvih primanja

Uskrsnica se može ostvariti samo po jednoj osnovi, iako osoba ispunjava uvjete u više kategorija.

Umirovljenici:

Do 200 eura mirovine → 150 eura

200–300 eura → 110 eura

300–450 eura → 80 eura

Ostale kategorije:

Osobe starije od 65 godina bez primanja → 150 eura

Korisnici nacionalne naknade → 150 eura

Roditelji njegovatelji i njegovatelji → 150 eura

Korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje → 150 eura

Nezaposleni hrvatski branitelji → 150 eura

Ostale nezaposlene osobe → 80 eura

Ovom mjerom Grad Sinj potvrđuje socijalnu osjetljivost i brigu za umirovljenike, nezaposlene, branitelje i starije sugrađane bez prihoda. Cilj Grada i gradonačelnika je barem djelomično olakšati blagdansko razdoblje.

Podsjetimo, kako Uskrsnice u Sinju nisu oduvijek bile dio gradske prakse. Upravo je gradonačelnik Miro Bulj prvi uveo sustavnu i redovitu isplatu uskrsnica kao trajnu socijalnu mjeru.

Iz godine u godinu rasli su i cenzusi i iznosi. Prag za umirovljenike postupno je podizan kako bi obuhvatio veći broj ljudi, a maksimalni iznos uskrsnice povećan je do današnjih 150 eura. Posebno je značajno ovogodišnje podizanje cenzusa na 450 eura, čime je dodatni broj umirovljenika uključen u sustav potpore.

Osim toga, proširen je i krug korisnika uz umirovljenike, pravo ostvaruju nezaposleni, branitelji, roditelji njegovatelji, korisnici nacionalne naknade te starije osobe bez ikakvih prihoda. Time je ova mjera postala sveobuhvatna i usmjerena upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Gradonačelnik Bulj u više je navrata isticao kako socijalna politika mora biti konkretna, a ne deklarativna. Upravo su uskrsnice postale primjer takvog pristupa, mjere koja ima stvaran učinak i koja građanima donosi opipljivu pomoć u razdoblju povećanih troškova.

„Kontinuiranim povećanjem cenzusa i iznosa, Grad Sinj pokazuje stabilnost i dosljednost u vođenju socijalne politike. U vremenu rasta životnih troškova, ova mjera predstavlja više od jednokratne pomoći ona simbolizira brigu za dostojanstvo starijih, nezaposlenih i branitelja. Uvođenjem i stalnim unaprjeđenjem uskrsnica, gradska uprava pozicionirala je Sinj među gradove koji aktivno i konkretno podupiru svoje najranjivije skupine. Socijalna politika tako ostaje jedan od temeljnih stupova lokalnog upravljanja, s naglaskom na solidarnost, odgovornost i brigu za svakog sugrađanina“, istaknuo je gradonačelnik Miro Bulj.

O početku isplate uskrsnica građani će biti pravovremeno obaviješteni.