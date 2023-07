POTVRDIO STRUČNJAK: "U JADRANU IMA MORSKIH PASA!" Tri su vrste opasne: Evo što treba učiniti ako dođe do neželjenog susreta

S dolaskom ljeta stižu i videozapisi peraja u moru. Ima li morskih pasa sve više i koliko ih je uopće u Jadranu, za Dnevnik Nove TV objasnio je Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

"U Kaliforniji bijele psine 50-ak metara od kupača plivaju gotovo svaki dan. Najbliže idu surferima i daskašima. Plaža Mulalu u Australiji raj je za kupače, ali i morske pse. Ljudi nesvjesni opasnosti uživaju samo nekoliko metara od morske grdosije.

Morskih pasa ima puno manje nego što je bilo prije nekoliko desetljeća jer morski psi spadaju zapravo u najugroženiju vrstu životinja na ovom planetu, ali mi njih relativno češće sada vidimo zbog većeg broja ljudi koji se nalaze na moru, koji su opremljeni različitim mobitelima i drugim uređajima koji mogu snimati, i samim time imamo više podataka o njima nego što smo imali nekad prije", rekao je Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Ukupno 33 vrste morskih pasa u Jadranu ili žive stalno ili povremeno zalaze.

"Od te 33 vrste tri su potencijalno opasne, to su velika bijela psina, psina dugonosa i atlantska psina. Znamo da je posljednji pravi smrtonosni napad bio 1974. godine, a posljednji uopće napad 2008. Samim time, statistički gledano, vrlo je mala vjerojatnost da ćete ih ikad sresti moru", dodao je Soldo.

Kupači, kažu, ključ uživanja je što manje razmišljanja, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

"Nastojim ne razmišljati. Evo, ta gospođa ovdje što je ležala kaže da je prije puno godina ovdje bilo jako duboko more, pa je bilo morskih pasa jer su dolazili za brodovima, ali sad ih više nema, nadam se", izjavila je Ljiljana iz Osijeka.

"Ne razmišljam ni najmanje o tome, ali ne bi mi bilo svejedno da mi je morski pas tu", rekao je Branko iz Rijeke.

Što ako ih ugledate u svojoj blizini"

Dođete li ipak u kontakt s njim - evo savjeta.

"Većinom ljudi uopće nisu hrana, nego napadi dolaze zapravo zbog određene pogreške. U ovom našem moru je dosta prozirno, pa je samim time dobra vidljivost i teško da će doći do takvih slučajeva, ali ako već dođe, treba se vertikalno držati i ne umiriti se. To je važno jer u tom slučaju morski pas može doći probati da zapravo vidi što je to, a onda samim time dobijete ozljede", objasnio je Soldo.

Stoga, kad idete na plažu, za svaki slučaj ponesite i oprez.