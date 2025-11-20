Close Menu

Potvrđeno je tko nastupa na Rivi za Novu godinu

Poznati detalji o najluđoj noći

Na konferenciji za novinare potvrđeno je kako će Splićane u novu 2026. godinu uvesti dva glazbena imena – Baby Lasagna i Željko Bebek.

Grad tako nastavlja praksu posljednjih godina, s programom koji kombinira izvođača za mlađu publiku i glazbenika koji privlači širok spektar generacija. Baby Lasagna zadužen je za energičan početak večeri, dok će legendarni Željko Bebek dočekati ponoć i predvoditi ulazak u Novu godinu.

Organizaciju dočeka i ove godine preuzima tvrtka Žnjan, koja je u prethodnim sezonama vodila glavne gradske novogodišnje programe.

