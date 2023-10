Potvrđeno: Dvostruki ubojica iz Bruxellesa preminuo je u bolnici

Osumnjičeni počinitelj, koji je jutros upucan, preminuo je u 9:38 sati. Federalno državno odvjetništvo potvrdilo je te navode.

Podsjetimo,dvije osobe ubijene su iz vatrenog oružja u belgijskom glavnom gradu Bruxellesu. Razina opasnosti od terorizma podignuta je na najvišu. U utorak u osam ujutro stigla je informacija da je napadač neutraliziran.

Osumnjičeni za napad upucan je u utorak ujutro tijekom policijske intervencije u Schaarbeeku. Svjedok je vidio Abdeslama Lassoueda u kafiću na ili blizu Verboekhovenpleina, u blizini zgrade u kojoj je policija u ponedjeljak navečer izvršila pretres u potrazi za muškarcem. Kada je policija stigla na mjesto pretresa, došlo je do pucnjave u kojoj je muškarac upucan, a navodno je jedna ili više osoba ozlijeđeno, prenosi portal dnevnik.hr.

Na društvenoj mreži X objavljen je video s mjesta jutrošnjeg obračuna.

Belgijski policajci naoružani automatskim puškama kontroliraju zračnu luku Zaventem nastojeći osigurati odlazak navijača švedske nogometne reprezentacije nakon što je u ponedjeljak navečer napadač vatrenim oružjem ubio dvoje Šveđana, a istraga tek treba utvrditi je li počinitelj napada muškarac ustrijeljen u Bruxellesu u utorak ujutro.

Dopisnik Hine od ranog jutra zajedno s kolegama s belgijske nacionalne televizije bio je na aerodromu gdje se promet putnika normalno odvijao, ali uz pojačan nadzor policije. Ljudi u žutim dresovima Švedske nije bilo.

"Pretpostavljam da se boje, pa ne pokazuju obilježja", rekao je novinar belgijske televizije koji je ondje satima čekao goste iz te nordijske zemlje, prenosi portal danas.hr.

