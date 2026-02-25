Potvrđena optužnica protiv bivšeg šefa HRT-a. Bandiću je nosio mito

Potvrđena je optužnica USKOK-a u predmetu koji se godinama vodi zbog sumnje na mito i trgovanje utjecajem u Zagrebu.

Optužno vijeće Županijski sud u Zagrebu danas je potvrdilo optužnicu USKOK-a protiv bivšeg ravnatelja HRT-a Kazimir Bačića i poduzetnika Milana Lončarića.

Riječ je o postupku koji traje godinama: dvojica su uhićena 2021., optužnica je podignuta u lipnju 2023., a predmet je dodatno obilježen činjenicom da je osoba koju USKOK označava kao primatelja mita, tadašnji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, preminuo početkom 2021. te se ne nalazi među optuženima, piše Index.

Današnja odluka donesena je ubrzanim postupkom prema novom Zakonu o kaznenom postupku: na sjednice optužnog vijeća više ne dolaze stranke, već suci odlučuju bez njih, a protiv takve odluke nema žalbe.

Bandićevo ime u optužnici

Iako Bandić formalno nije obuhvaćen optužnicom, njegovo se ime u dokumentu često pojavljuje jer se Bačića i Lončarića tereti za davanje mita i trgovanje utjecajem, pri čemu USKOK tvrdi da je mito bilo namijenjeno upravo njemu.

Prema navodima optužnice, inkriminirane radnje odvijale su se od ožujka 2020. do 29. lipnja 2021. U tom razdoblju Lončarićeve su tvrtke bile u ozbiljnim poteškoćama: mjesecima nije uspijevao ishoditi suglasnosti i rješenja potrebna za legalizaciju već izgrađenih objekata niti dozvole za izvođenje radova na nekretninama u vlasništvu njegovih poduzeća.

Za što USKOK tereti Bačića i Lončarića?

USKOK navodi da se Lončarić zbog toga obratio Bačiću i zatražio da posreduje prema Bandiću. Istodobno je, prema optužnici, od Bačića tražio i posredovanje kod bankarskih krugova kako bi njegovoj tvrtki bio odobren kredit pod što povoljnijim uvjetima. Za sve te “usluge”, stoji u optužnici, obećao je novčanu nagradu.

Sukladno dogovoru, Bačić je u više navrata, tvrdi USKOK, od Bandića tražio da se riješe Lončarićevi imovinskopravni i urbanistički problemi, a kao nagradu mu je predao 50.000 eura. U optužnici se navodi da je Bandić, osobno i putem ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, od pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode zatražio odobravanje zahtjeva Lončarićevih tvrtki.

To je uključivalo legalizaciju nezakonite nadogradnje na zgradi u zaštićenoj kulturnoj zoni te neistinite tvrdnje da se toranj u tvorničkom kompleksu u Zagrebu mora ukloniti zbog navodnih potresnih oštećenja, iako za to nije postojala osnova.

Izdašna nagrada i za Bačića

Uz posredovanje prema gradskim službama, Bačića se tereti i da je kontaktirao odgovorne osobe u nekoliko poslovnih banaka kako bi Lončarićevoj tvrtki osigurao kredit pod najpovoljnijim uvjetima.

Za taj “trud” Lončarić mu je, prema tvrdnjama USKOK-a, kupio i opremio stan čija je vrijednost najmanje 135.510 eura, prenosi Index.