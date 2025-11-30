Potresni prizori: Pas spašen iz pakla borbi pasa – 11 godina koristili ga zlostavljači pasa

Udruga za dobrobit i zaštitu životinja LePas izdala je potresnu priču o spašavanju kujice stare oko 11 godina, za koju se sumnja da je cijeli svoj život provela kao mamac u ilegalnim borbama pasa.

„Nikad nije bila krvoločna pa su je kaznili tako što su se drugi psi na njoj vježbali“, navode iz udruge, ističući kako je riječ o jednoj od najstrašnijih sudbina koje su vidjeli.

Lola je iz pakla zlostavljanja izvučena u zadnji čas. Čovjek koji ju je pronašao, potpuno fizički i psihički slomljenu, odmah je kontaktirao udrugu – ali je želio ostati anoniman.

„Kad sam čučnula ispred nje, najprije me poljubila. U tom trenutku srce mi je puklo na milijun komadića“, ispričala je volonterka LePasa u emotivnoj objavi.

Iskrivljene noge, upaljena koža i miris truleži

Veterinarski pregled otkrio je koliko je Lola patila. Prednje noge su joj potpuno iskrivljene u oblik „O“, koža joj je teže upaljena, prekrivena ranama i peruti, a na tijelu nosi tragove dugogodišnjeg mučenja.

„Smrdi do neba. Ne mogu ni nabrajati dalje jer mi je mučno“, navodi udruga. Osim što je služila kao mamac, tijekom 11 godina života tjerana je i da se koti, što je dodatno iscrpilo ionako izmučeno tijelo.

Anonimni spasilac rekao je udruzi da su Loli već bili „namijenili metak“ jer više nije bila „upotrebljiva“.

Policija? Nema počinitelja – nema ni prijave

Brojni građani pitali su može li se netko prijaviti. No iz LePasa ističu da nemaju ni jedan jedini podatak o počiniteljima.

„Nemamo identitet nijedne osobe uključene u ovu odvratnost. Lola nije uzeta iz ruku tih ljudi, nego je preuzeta od osobe koja je naišla na nju i spasila je. Nemamo koga prijaviti.“

Unatoč tome, udruga poziva javnost da maksimalno dijeli objavu, nadajući se da će netko tko nešto zna – progovoriti.

Poziv u pomoć: „Loli treba veterinarska skrb odmah“

Udruga je pokrenula hitnu akciju prikupljanja pomoći za Lolu, ističući da joj je potrebna dugotrajna medicinska i psihološka rehabilitacija.

„Molim vas, pomozite ovoj slomljenoj duši. Preklinjem vas!“ poručuju iz udruge.

Za one koji mogu pomoći objavljeni su sljedeći podaci:

IBAN: HR3923600001102884721

HR3923600001102884721 PAYPAL: udruga@lepas.hr

udruga@lepas.hr KEKSPAY: 0981397298

0981397298 REVOLUT: 0981397298

Priča o Loli još je jedan potresan podsjetnik na brutalnost ilegalnih borbi pasa u Hrvatskoj – i na hrabrost pojedinaca i udruga koji svakodnevno spašavaju životinje iz nezamislivih uvjeta.