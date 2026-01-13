Potresne snimke iz Irana: Obitelji obilaze vreće s tijelima i traže svoje bližnje

Potresne snimke koje su se tijekom vikenda pojavile iz Irana, unatoč internetskoj blokadi, prikazuju improviziranu mrtvačnicu u Forenzičkom medicinskom centru Kahrizak, južno od Teherana. Prostor je ispunjen tijelima u crnim vrećama, dok se ožalošćene obitelji okupljaju pokušavajući identificirati svoje najbliže.

Na jednoj od snimki vidi se veći broj ljudi okupljenih ispred monitora na kojem se prikazuju fotografije preminulih. Prema informacijama i vizualnim materijalima koje su prikupile organizacije za ljudska prava, procjenjuje se da se u objektu nalazi oko 250 tijela. Drugi videozapisi prikazuju crne vreće poredane na stazi ispred zgrade, dok se dio tijela nalazi u dvorištu centra, na neasfaltiranom tlu, u neposrednoj blizini parkiranih automobila.

Jedna aktivistička skupina upozorila je da je broj tijela dovezenih u institut toliki da ih se više ne može smjestiti unutar objekta te se odlažu i u dvorištu. Snimka nastala u petak prikazuje i unutrašnjost prostora nalik skladištu u blizini centra, koji je privremeno preuređen u mrtvačnicu, s tijelima poredanima po podu i metalnim stolovima.

Državni mediji u Iranu priznali su da su snimke nastale u medicinskom objektu, no tvrde da su većina preminulih bili promatrači koji su se slučajno zatekli na prosvjedima, a ne aktivni sudionici. Za njihovu smrt okrivili su, kako navode, izgrednike. U jednom od objavljenih priloga novinar razgovara s članovima obitelji koji tvrde da njihovi rođaci nisu sudjelovali u prosvjedima, a jedan muškarac navodi da mu je bližnji smrtno stradao od udarca kamenom te da je bio pristaša vlasti.

Istodobno, organizacije za ljudska prava osporavaju takav narativ, ističući da postoje ozbiljne indicije o prekomjernoj uporabi sile. Prema njihovim navodima, sigurnosne snage nisu razlikovale mirne prosvjednike, promatrače i one koje vlast naziva izgrednicima, već su masovne prosvjede tretirale kao prijetnju i reagirale nasilno.

Iranske vlasti upozorile su građane da se ne pridružuju prosvjedima, dok su najviši državni dužnosnici poručili da će protiv onih koji, prema njihovim tvrdnjama, narušavaju društveni poredak biti poduzete najstrože mjere, uključujući i najteže kazne. Ministar unutarnjih poslova izjavio je da sigurnosne snage postupaju uz maksimalnu suzdržanost, no svjedoci s terena tvrde suprotno.

Dvojica očevidaca iz Teherana izjavila su da su sigurnosne snage, naoružane vojnim puškama, tijekom jedne večeri usmrtile veći broj ljudi. Jedan socijalni radnik naveo je da je vidio kako policija puca na prosvjednike te koristi elektrošoker nad mladom djevojkom.

Prema podacima organizacija za ljudska prava, od početka prosvjeda krajem prosinca ubijeno je više od 500 ljudi, među kojima i maloljetnici, dok je više od 10.000 osoba uhićeno. Državni mediji, s druge strane, navode da je poginulo više od 100 pripadnika sigurnosnih snaga. Te podatke nije moguće neovisno provjeriti.

Dok Iran ulazi u šesti dan internetske blokade, rijetke snimke koje uspijevaju izaći iz zemlje pružaju sumornu sliku razmjera ljudskih žrtava i posljedica gušenja prosvjeda.