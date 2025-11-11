Potresna vijest pogodila svijet nogometa: Nogometaša slučajno upucao brat

Svijet nogometa potresla je velika tragedija. Mladi brazilski nogometaš Wanderson Brandao de Sousa preminuo je u 18. godini života nakon što ga je slučajno upucao njegov mlađi brat, objavili su brazilski mediji.

Tragedija se dogodila u ponedjeljak u obiteljskoj kući u gradu Aragoiania, u saveznoj brazilskoj državi Goias. Prema dostupnim informacijama, Wandersona je u vrat pogodio metak iz puške koju je njegov 16-godišnji brat navodno čistio. Oružje je zaplijenjeno, a policija taj šokantni događaj zasad vodi kao nesretan slučaj.

Igrao za Aragoiania FC

Wanderson je bio lijevi bek u lokalnom klubu Aragoiania FC, a vijest o njegovoj smrti šokirala je klub i zajednicu. Sportski direktor kluba Silvan Rodrigues Castro odmah je odlučio obustaviti sve klupske aktivnosti, dok je klub na društvenim mrežama objavio oproštajnu poruku:

"Wanderson Brandao de Sousa. Naša sućut obitelji i prijateljima. Neka Bog utješi sva naša srca."

Još jedna smrt mlade nade

Nažalost, ovo je druga velika tragedija koja je u kratkom razdoblju pogodila brazilski nogomet. Prije samo mjesec dana Antony Ylano, još jedan mladi nogometaš, poginuo je u prometnoj nesreći kada je motociklom udario u kravu koja je istrčala na cestu.

Svijet sporta ponovno je zavijen u crno, a Brazil tuguje za još jednom izgubljenom mladom nadom, piše Gol.hr.