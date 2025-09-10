Potresna ispovijest oca preminule bebe: "Policija nas je pod rotacijama provodila do Mostara"

Javnost u BiH šokirana je i potresena slučajem koji se dogodio u nedjelju, kada je jedanaestomjesečna beba iz Konjica preminula na putu do Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar. Roditelji su svog mališana bili prisiljeni vlastitim vozilom prevesti do Mostara, jer im je u Općoj bolnici Konjic rečeno da nemaju sanitetsko vozilo!

Jedanaestomjesečni dječak u nedjelju je dovezen na CUM SKB-a Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno, rekla je Andrijana Pandža, glasnogovornica SKB-a Mostar, piše Avaz.

Skrhan bolom

Iako skrhan bolom i tugom, Denis Duranović, otac dječačića, smogao je snage da za „Dnevni avaz“ ispriča što se dogodilo tog dana.

Dijete je bilo zdravo. Sve je bilo normalno. U subotu navečer je odjednom dobio temperaturu. Nakon mjerenja, pokazivalo je temperaturu od 37,5 stupnjeva. Međutim, u nedjelju je temperatura počela rasti. Što god sam mu davao, ništa nije pomagalo, od „čepića“ pa nadalje. Odveo sam ga u Hitnu najprije, a odatle su nas uputili u bolnicu u Konjic. Tamo su rekli : „Dat ćemo ‘čepić’, ne može mu ništa naškoditi“, priča kroz suze Duranović.

Međutim, temperatura od 39 stupnjeva, koliko je stalno pokazivala, tvrdi, nije se snižavala.

Uradili su mu nalaze i rekli da ima šećer u krvi. Šećer mu je nakon mjerenja bio 17. Odmah sam tražio da ga Hitna vozi za Mostar, vidio sam da dijete nikako nije dobro. Rekli su mi da će mi dati uputnicu, ali da nemaju vozilo, pa ako želim da idem vlastitim vozilom… Vjerojatno su imali vozilo, kako će biti da nemaju, ali tako su mi rekli. I, što ću, morao sam pristati, vidim dijete će mi…, jedva govori Denis Duranović.

U međuvremenu je, nastavlja, naišla policija koju je zaustavio i koja ih je pod rotacijama provodila cestom, a pozvao je i Hitnu pomoć u Mostaru, nakon čega im je u susret krenula ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Stari grad Mostar koja ih je preuzela u Vrapčićima. Odmah su počeli s karidiopulmonalnom reanimacijom.

U SKB-u Mostar su rekli da nema znakova života… Ne znam što bih vam rekao. Rađena je obdukcija, vidjet ćemo što će pokazati, kaže Duranović.

Dječakova majka Elma je, također, u teškom stanju.

Duša me boli… Teško mi je. Dijete je u konjičkoj bolnici bilo u kritičnom stanju. Drže me tablete za smirenje, ali ću se boriti za pravdu, kaže majka za „Dnevni avaz“.

Odmah nakon prijave o ovom događaju, u Policijskoj upravi Konjic su pod nadzorom Tužiteljstva HNŽ otvorili istragu. Kako je rečeno, poduzimaju se sve neophodne istražne radnje s ciljem potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovog tragičnog slučaja.