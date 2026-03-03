Potres zatresao Hrvatsku

Jutros u 5 sati i 46 minuta zabilježen je potres magnitude 2,9 s epicentrom u blizini Siska.
Prema dostupnim podacima, epicentar se nalazio oko 4 kilometra sjever-sjeverozapadno od Siska, odnosno približno 46 kilometara jugoistočno od Zagreba. Žarište potresa procijenjeno je na dubini od 10 kilometara.
Na platformi za dojave građana zaprimljen je veći broj reakcija – evidentirano je 164 komentara, a građani su navodili da su osjetili podrhtavanje tla. U pojedinim prijavama iz Siska, s lokacija oko 2 kilometra od epicentra, korisnici su intenzitet doživljaja potresa opisivali kao jači.
March 3, 2026