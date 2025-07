Potres zabilježen u našem susjedstvu u srijedu predvečer: "Fino zatreslo"

Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), u srijedu 16. srpnja 2025.u 19:18 sati po lokalnom vremenu zabilježen je potres magnitude 2.7 po Richteru na području središnje Bosne i Hercegovine.

Epicentar potresa bio je 25 kilometara jugozapadno od Zenice i 15 kilometara sjeveroistočno od Bugojna, na dubini od 10 kilometara.

Potres je bio slabijeg intenziteta, a s obzirom na plitku dubinu, mogao se osjetiti na užem epicentralnom području, osobito u mjestima između Zenice i Bugojna. Prema dostupnim informacijama, zasad nema prijavljenih materijalnih šteta.

