Potres u svijetu glazbe: Bivši suprug popularne pjevačice tvrdi da se drogira i zanemaruje sina – ona mu žestoko uzvratila

Drama između Sie i njezina bivšeg supruga, onkologa Dana Bernarda, dosegla je vrhunac kada je Bernard na sudu u Los Angelesu zatražio potpuno skrbništvo nad njihovim sinom Somersaultom “Summijem”. U podnesku sudu tvrdio je da je slavna pjevačica “nesposobna i nepouzdana majka” te da se ponovno bori s ovisnošću o opojnim sredstvima.

Prema njegovim navodima, Sia je nedavno bila hospitalizirana u Los Angelesu nakon što je testom utvrđeno prisustvo barbiturata i benzodiazepina, bez medicinskog opravdanja. Bernard tvrdi da je upravo to dokaz da pjevačica “predstavlja ozbiljnu i neposrednu opasnost za dijete”. Dodao je da je on “jedini siguran i pouzdan roditelj”, naglašavajući da nema nikakvih problema s ovisnošću, kriminalnim djelima ili nestabilnim ponašanjem.

S druge strane, Sia je sve optužbe odbacila, poručivši da je trijezna više od šest mjeseci i da je Bernardove tvrdnje “niz laži i manipulacija kojima pokušava narušiti njezinu vjerodostojnost”. “Dan koristi moju davnu borbu s ovisnošću kao oružje. To nema nikakvo opravdanje”, izjavila je Sia za People. Dodala je da je pristala na redovita testiranja na droge, i za sebe i za bivšeg supruga, no da je upravo on odbio surađivati s nadležnim institucijama.

Dok Bernard traži da Sia sina viđa samo po dva sata, tri dana tjedno, i to pod nadzorom, pjevačica tvrdi da nema nikakvog razloga za oduzimanje njezina skrbništva. Napomenula je i da je policija Los Angelesa ranije provodila istragu protiv Bernarda, nakon što je na njegovom računalu navodno pronađena “nedozvoljena dječja pornografija”. Iako je slučaj kasnije zatvoren kao neuvjerljiv, Sia je izjavila da i dalje ima zabrinutost za sigurnost svoga sina. Bernard je te optužbe odbacio, tvrdeći da je Sia “podmetnula dokaze kako bi mu ograničila pristup djetetu”.

Sia i Dan Bernard vjenčali su se 2022. godine, a razvod je zatražen u ožujku 2025., nakon dvije godine braka. Njihov sin Somersault rođen je prošle godine, a pjevačica je isprva zadržala potpuno skrbništvo. Nakon najnovijih optužbi, cijeli slučaj ponovno je otvoren i pretvorio se u jednu od najpraćenijih sudskih bitaka u svijetu slavnih.

Dok svjetski mediji poput Peoplea, Entertainment Weeklyja i Daily Maila prate svaki korak ove pravne sage, Sia je poručila da će “ostati fokusirana na sina i oporavak”, dok njezini prijatelji iz glazbene industrije, prema izvorima, “staju uz nju i pružaju punu podršku”.

Hoće li ova priča završiti pomirbom ili potpunim slomom obitelji, ostaje vidjeti, no jedno je sigurno — bitka za Summija tek je počela.