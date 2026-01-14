Potres u Bosni i Hercegovini, osjetio se i na jugu Hrvatske

Potres jačine 2.5 stupnja po Richteru pogodio je nešto iza 16 sati jug Bosne i Hercegovine.

Epicentar potresa zabilježen je na području oko 8 kilometara istočno-jugoistočno od Ljubinja, odnosno 56 kilometara jugoistočno od Mostara. Dubina potresa iznosila je oko 6 kilometara.

Iako je epicentar bio u Bosni i Hercegovini, potres se osjetio i u Hrvatskoj, posebice na području Dubrovnika. Građani su na društvenim mrežama opisivali kratko, ali primjetno podrhtavanje tla. Jedan od komentara iz Dubrovnika navodi kako se radilo o „laganom i dugom podrhtavanju“.