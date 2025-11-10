Potres u Bergamu: Ivan Jurić napušta klupu Atalante, stiže trener izrazito napadačke filozofije

Nakon samo nekoliko mjeseci na klupi Atalante, splitski strateg Ivan Jurić napušta klub. Odluku je donio Upravni odbor Atalante, predvođen obitelji Percassi, nakon večerašnjeg sastanka na kojem su analizirani dosadašnji rezultati i budući plan razvoja momčadi.

Unatoč solidnim igrama u pojedinim utakmicama, razlike u viziji igre i upravljanju kadrom pokazale su se presudnima. Ova odluka uslijedila je neposredno nakon teškog domaćeg poraza od Sassuola (0:3), kojim je Atalanta produljila niz od sedam uzastopnih ligaških susreta bez pobjede. Klub je tako pao na 13. mjesto Serie A, što je najlošiji start sezone u posljednjih 11 godina.

U ponedjeljak ujutro, 10. studenoga, održat će se službeni sastanak s Jurićem i njegovim stručnim stožerom, na kojem će biti finaliziran raskid suradnje. Klub će zajedno s hrvatskim trenerom napustiti i osam članova njegova trenerskog osoblja.

Raffaele Palladino preuzima Atalantu

Nasljednik je već određen – Raffaele Palladino, bivši trener Monze i Fiorentine, sjest će na klupu Atalante. Palladino je poznat kao trener modernih ideja i izrazito napadačke filozofije, što se savršeno uklapa u dugoročni plan kluba za stvaranje atraktivne i mlade momčadi.

Zanimljivo, Palladino je prošlog ljeta iznenađujuće napustio Fiorentinu nedugo nakon što je produžio ugovor, a sada ga čeka jedan od najizazovnijih projekata u Serie A. Prema neslužbenim informacijama, Atalanta je u jednom trenutku razmatrala i Thiaga Mottu kao alternativu, no odluka je brzo pala na Palladina.

Službena potvrda i predstavljanje novog trenera očekuju se tijekom ponedjeljka, a navijači Atalante s nestrpljenjem očekuju hoće li promjena na klupi donijeti i preokret u rezultatima momčadi.