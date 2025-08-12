Close Menu

Potres s epicentrom iza Dinare, zatreslo i u Splitu

Potres se osjetio u srednjoj Dalmaciji i dijelu BiH

Prošle noći u 3 sata i 28 minuta nakon ponoći zatreslo se pogranično područje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema podacima EMSC-a, slabiji potres magnitude 2.5 po Richteru dogodio se kilometar jugoistočno od Livna, odnosno. 58 kilometara sjeveroistočno od Splita.

Dubina potresa se procjenjuje na 15 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se jutros u Dalmaciji i dijelu BiH

Potres se mogao osjetiti na širem području Dalmatinske zagore, priobalja i dijela Bosne i Hercegovine. Prema izvješćima građana, potres je bio kratak, ali dovoljno jak da izazove lagano ljuljanje i podrhtavanje predmeta.

Najbliže epicentru podrhtavanje se osjetilo snažnije, dok su u udaljenijim mjestima stanovnici opisivali da je potres bio umjeren i trajao svega nekoliko sekundi. Građani navode da je podrhtavanje tla bilo iznenadno, a u nekim područjima i popraćeno blagim tutnjanjem.

