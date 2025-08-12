Potres s epicentrom iza Dinare, zatreslo i u Splitu

Prošle noći u 3 sata i 28 minuta nakon ponoći zatreslo se pogranično područje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema podacima EMSC-a, slabiji potres magnitude 2.5 po Richteru dogodio se kilometar jugoistočno od Livna, odnosno. 58 kilometara sjeveroistočno od Splita.

Dubina potresa se procjenjuje na 15 kilometara.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.3 || 12 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 03:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdh3jC6Gjb — EMSC (@LastQuake) August 12, 2025

Podrhtavanje tla osjetilo se jutros u Dalmaciji i dijelu BiH

Potres se mogao osjetiti na širem području Dalmatinske zagore, priobalja i dijela Bosne i Hercegovine. Prema izvješćima građana, potres je bio kratak, ali dovoljno jak da izazove lagano ljuljanje i podrhtavanje predmeta.

Najbliže epicentru podrhtavanje se osjetilo snažnije, dok su u udaljenijim mjestima stanovnici opisivali da je potres bio umjeren i trajao svega nekoliko sekundi. Građani navode da je podrhtavanje tla bilo iznenadno, a u nekim područjima i popraćeno blagim tutnjanjem.