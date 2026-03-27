Potres probudio Zagrepčane: “Nešto je jako udarilo”

Slab potres zabilježen je noćas, 27. ožujka 2026. godine u 2 sata i 42 minute, na području Medvednice, izvijestila je Seizmološka služba.

Magnituda potresa iznosila je 2,6 prema Richterovoj ljestvici, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III stupnja EMS ljestvice. Epicentar se nalazio oko 9 kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Zagreba, odnosno 114 kilometara istočno od Ljubljane.

Potres se osjetio na području Zagreba i u užoj okolici, no prema prvim informacijama nije zabilježena materijalna šteta.

Građani koji su osjetili podrhtavanje tla opisali su ga kao kratkotrajno, ali primjetno. „Nešto je jako udarilo“, jedan je od komentara, dok drugi navode kako se radilo o „laganom treskanju koje je trajalo nekoliko sekundi“.

Iako je riječ o slabijem potresu, ovakvi događaji podsjećaju na stalnu seizmičku aktivnost zagrebačkog područja, zbog čega stručnjaci kontinuirano prate situaciju.