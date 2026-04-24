Potres pogodio područje kod Krete

Potres magnitude 5,7 zabilježen je rano jutros u morskom području jugoistočno od grčkog otoka Krete, objavio je Geodinamički institut u Ateni.

Prema prvim informacijama, zasad nema izvješća o većoj materijalnoj šteti niti ozlijeđenim osobama. Grčke vlasti provode provjere na terenu, izvijestila je televizija ERTNews.

Potres se osjetio diljem južnog Egejskog mora i trajao je nekoliko sekundi, navode stanovnici pogođenog područja.

Podaci Geodinamičkog instituta pokazuju da je epicentar bio oko 20 kilometara južno od lučkog grada Ierapetre, na dubini od približno 10 kilometara ispod morskog dna.

Kreta se nalazi u seizmički aktivnoj zoni sjeverno od dubokog tektonskog rasjeda na kojem se susreću afrička i euroazijska tektonska ploča, što ovo područje čini podložnim čestim potresima.