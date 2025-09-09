Potres pogodio grčki otok, snažno se osjetio i u Ateni

U noći s ponedjeljka na utorak grčki otok Eubeju pogodio je potres magnitude 5,3 prema Richteru, a snažno se osjetio i u Ateni, izvijestio je Institut za geodinamiku Nacionalnog opservatorija u Ateni.

Potres je zabilježen oko pola sata nakon ponoći po lokalnom vremenu. Epicentar se nalazio u moru, oko 45 kilometara sjeveroistočno od Atene i svega 4 kilometra od obale mjesta Nea Styra na jugozapadu Eubeje, drugog najvećeg grčkog otoka.

Prema prvim informacijama grčkih medija, nema izvješća o žrtvama ni materijalnoj šteti. Gradonačelnik Marathona Stergios Tsirkas izjavio je za televiziju ERT kako je potres bio vrlo snažan, ali da "zasad nema dojava o štetama".

Grčka se nalazi na području aktivnih geoloških rasjeda te su potresi u toj zemlji česta pojava. U svibnju je potres magnitude 6,1 pogodio Kretu, a snažno se osjetio i u Egiptu te u Ateni, dok su u siječnju i veljači ove godine na otoku Santoriniju zabilježeni intenzivni seizmički potresi.