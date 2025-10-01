Potres magnitude 6,9 pogodio Filipine, najmanje 60 žrtava

Snažan potres pogodio je u utorak navečer središnji dio Filipina, pri čemu je poginulo najmanje 60 ljudi, a više od 140 ih je ozlijeđeno. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao rasti jer spasilačke ekipe još uvijek pokušavaju doprijeti do ljudi zatrpanih ispod ruševina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Epicentar potresa magnitude 6,9 bio je u blizini grada Bogo u pokrajini Cebu, u regiji Visayas. Potres je zatresao područje nešto prije 22 sata po lokalnom vremenu, izazvavši nestanke struje i urušavanje više objekata, među kojima i stoljetne crkve.

Cebu, s populacijom od oko 3,4 milijuna stanovnika i jednom od najposjećenijih turističkih destinacija u zemlji, suočava se s ozbiljnim posljedicama. Unatoč teškoj situaciji, međunarodna zračna luka Mactan-Cebu nastavila je s radom.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports. The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu. There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

Najteže pogođen San Remigio

Najveća šteta zabilježena je u općini San Remigio, gdje je proglašeno izvanredno stanje kako bi se omogućila brža isporuka pomoći. Lokalne vlasti zatražile su hitnu opskrbu hranom, pitkom vodom i mehanizacijom za spašavanje.

„Bez električne energije smo, pada jaka kiša i opskrba vodom je u prekidu. Najviše problema imamo na sjeveru, gdje stanovnici već osjećaju nestašicu“, izjavio je Alfie Reynes, zamjenik načelnika općine, za lokalni radio.

Evakuacije i naknadni potresi

U susjednom gradu Bogu pacijenti su morali biti premješteni iz bolnice, dok su naknadni potresi – od kojih je najjači dosegnuo magnitudu 6 – natjerali brojne građane da noć provedu u evakuacijskim centrima i na otvorenom.

Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio na dubini od oko 10 kilometara. Opasnost od cunamija nije prijavljena.

Nahulicam sa Cebu bridge during earthquake.. Sep 30, 2025 at 9:59pm! Credits to the owner. Not my cam. #earthquake #cebu pic.twitter.com/Q4Cj47glsk — _mockingjay (@dadnxtdoor_) September 30, 2025