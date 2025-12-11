Potres kod Rijeke

Slab seizmički udar pogodio je u ponedjeljak područje Kvarnera. Prema podacima koje je objavio ured za seizmologiju Slovenske agencije za okoliš, zabilježena je magnituda od 1,5 prema Richteru. Epicentar je lociran oko 16 kilometara sjeveroistočno od Rijeke, na dubini od približno 13 kilometara.

Iako je riječ o manjem potresu, brojni posjetitelji stranica Euro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) ostavili su dojmove o tome kako su ga osjetili.

Jedan stanovnik Šmrike navodi da se "osjetilo prilično jako podrhtavanje" te dodaje kako su se "potresi učestalo događali posljednjih dana"