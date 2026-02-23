Potres jačine 3.4 u Hercegovini, osjetio se i u Dalmaciji

Područje zapadne Hercegovine večeras je pogodio potres koji se osjetio i u dijelovima Dalmacije. Prema podacima EMSC-a, potres je zabilježen u 20:29:42 po lokalnom vremenu.

Epicentar je bio 32 kilometra zapadno-jugozapadno od Mostara te 6 kilometara južno-jugoistočno od Gruda, na dubini od 10 kilometara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potres koji je pogodio područje zapadne Hercegovine izazvao je lavinu reakcija stanovnika koji su u realnom vremenu dijelili svoja iskustva. Komentari pristigli svega minutu ili dvije nakon podrhtavanja najbolje oslikavaju kako je tlo zaista reagiralo – brzo, snažno i, za mnoge, neugodno.

Iz mjesta najbližih epicentru gotovo svi opisi imaju zajednički nazivnik – intenzitet.

„Zatrese“, javio je jedan od svjedoka, dok drugi opisuje: „Jako se zatreslo, 3–4 sekunde.“ Kratko, ali dovoljno snažno da izazove nelagodu.

Neki su bili još izravniji: „Osjetilo se pošteno.“

„Četvrti kat se jako trese“

Posebno upečatljivi bili su komentari iz viših katova zgrada.

„Ovo je do sada najsnažniji potres, četvrti kat zgrade se jako trese, i evo treći kratki se osjeti opet.“

Takva svjedočanstva često ukazuju na pojačan dojam podrhtavanja na visini, gdje se vibracije osjećaju izraženije nego na tlu.

Stanovnici nešto udaljenijih mjesta opisivali su drugačiji karakter potresa. „Prošlo kao val“, navodi jedan komentar. Dok su u blizini epicentra prevladavali izrazi poput „dobro zatreslo“ i „neugodno“, udaljeniji krajevi bilježili su blaže efekte.

U Makarskoj i dolini Neretve potres se opisuje kao „10-ak sekundi vibracije“ i „blago podrhtavanje… bez zvuka“.