POTRČALA U ZAGRLJAJ KRIVOM NOGOMETAŠU Umjesto svom suprugu, Messijeva žena prvo je čestitala njegovom suigraču

Nakon spektakularne utakmice Inter Miamija u polufinalu US Open kupa najveća zvijezda na internetu je Messijeva supruga Antonela Roccuzzo, koja, izgleda, nije ponijela kontaktne leće na utakmicu.

Internetom kruži snimka Antonele Roccuzzo kako ulazi na teren nakon utakmice i trči u zagrljaj Jordiju Albi. Tek kada je došla u zagrljaj nogometašu, shvatila je da nije dobro vidjela i da to nije njezin suprug. Ipak, zagrljaj je pao, a oboje su prasnuli u smijeh.

Urnebesna scena postala je hit na internetu i mnogi se pitaju što se dogodilo.

No way Antonella got confused between Messi and Jordi Alba 😭☠️ pic.twitter.com/b6oDQ1vuUa

— 𝐃𝐀𝐌 🇦🇺 (@Futbol_DAM) August 26, 2023