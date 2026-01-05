Potpuno je izvjesno: Snijeg će zabijeliti velik dio Dalmacije u srijedu, ne planirajte na brzu cestu Solin - Klis bez zimske opreme

Ogromne temperaturne razlike vladale si prethodne noći u Hrvatskoj. Primjerice, u Zagorju su temperature zraka bile oko -5 stupnjeva Celzijusovih, a u isto vrijeme dubrovačko područje je mjerilo čak +16°C. U Dalmaciji su razlike također velike, najhladnije je na kninskom području gdje je tek malo iznad nule.

Posljednja 24 sata, do jutra, dijelovi Dalmacije primili su ekstremne oborine. Primjerice, Zadvarje i Vrgorac su primili 169 litara kiše po kvadratnom metru, znatno više nego prosječno padne u cijelom mjesecu.

Kiše će još biti, ponegdje i značajnije. Dok se danas još u Dalmaciji snijeg ne očekuje niti u planinama, krajem utorka zabijelit će se dalmatinske planine, a u srijedu i velik dio Dalmatinske zagore. Kako stvari stoje, snijeg će mjestimice padati uz obalu, uglavnom u drugom dijelu dana.

Vrijeme će se tijekom četvrtka stabilizirati, ali će noć s četvrtka na petak biti iznimno hladna. Temperature će padati ispod nule diljem otoka i obale. Novo zatopljenje s jugom i kišom očekuje nas krajem petka, no za vikend ponovno će biti hladnije.

Ponedjeljak Dalmaciji donosi pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Ipak, krajem dana i navečer očekuje se prestanak oborina. Snijega neće biti ni u najvišim planinama. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će bura, jugo samo na krajnjem jugu. Najviše dnevne temperature bit će vrlo neujednačene; od 4°C na kninskom području do 16°C na jugu Dalmacije.

Utorak će biti oblačan uz kišu, a do kraja dana lokalno će pasti preko 40 litara po kvadratnom metru. Pred kraj oborina kiša može prijeći u snijeg prvo na kninskom području, potom u Ravnim kotarima, a moguće je prolazno i na zadarskom području te dijelu Dalmatinske zagor. Ipak, navečer prestanak oborine. Bura, umjerena do jaka, puhat će do punte Planke, južnije jugo koje će kasno navečer prelaziti u buru. I dalje će vladati velike temperaturne razlije od sjevera do juga Dalmacije. Najviše dnevne temperature od 0°C na kninskom području do 16°C na jugu.

Srijeda će biti svojevrsna kulminacija ovotjednih vremenskih zbivanja u Dalmaciji. Bit će pretežno oblačno, u noći s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u planinama će kiša prijeći u snijeg. Od jutra će snijega biti u Dalmatinskoj zagori, a osim kiše, susnježice i snijega bit će ponegdje uz obalu sjeverne i srednje Dalmacije te u višim predjelima dalmatinskih otoka. Tako će u mnogim krajevima Dalmatinske zagore doći do stvaranja snježnog porkivača, a navečer nije isključeno da se tanji snježni pokrivač bude stvarao ponegdje uz oblau. Tijekom večeri na sjeveru Dalmacije prestanak oborina. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s udarima preko 100 km/h, a na otvorenom moru olujni udari tramontane. Bit će hladnije najviše dnevne temperature većinom od -1 do 8°C, toplije još samo u početku na krajnjem jugu.

Ukratko, srijeda bi mogla izgledati vrlo slično scenariju koji se dogodio 22.11.2025. Nikako ne planirajte na ceste izvan Splita (možda i u Splitu) bez zimske opreme.

Vrlo hladna jutra, prolazna stabilizacija pa novo jugo i kiša

U četvrtak će promjenjivo, povremeno uz malo kiše i snijega biti još početkom noći, no tijekom dana razvedravanje. Bit će vrlo hladno, najviše dnevne temperature od -1 do 7°C, navečer u Dalmatinskoj zagori umjeren mraz, a slabog mraza će biti uz obalu i na otocima.

U petak ujutro vedro i vrlo hladno, u kotlinama Zagore ponegdje temperature ispod -10. Umjeren mraz moguć je i uz obalu! Krajem dana i osobito navečer naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu i osjetno zatopljenje.

Promjenjivo će biti još osobito u prvom dijelu subote kada će u planinama kiša ponovno prijeći u snijeg, a snijeg je moguć i u dijelu Dalmatinske zagore. Oborine će tijekom dana postupno prestati. Zapuhat će tramontana, zatim bura. Najviše dnevne temperature od 4 do 11°C.

U nedjelju djelomično sunčano i prohladno. Ujutro mraz diljem Dalmatinske zagore. Najviše dnevne temperature od 3 do 11°C.