Potpuno besplatne pripreme za višu razinu mature iz matematike: Splitsko matematičko društvo pokreće novu inicijativu

Ispiti državne mature većini srednjoškolaca predstavljaju velik izvor stresa, a matematika je nerijetko predmet koji mnogima "utjera strah u kosti". Posebno je izazovno maturantima koji za upis željenog fakulteta moraju polagati višu razinu matematike.

Uz redovito školsko gradivo, pripreme za maturalni ples i svakodnevne obaveze, nije jednostavno pronaći dovoljno vremena za kvalitetno ponavljanje i savladavanje cjelokupnog gradiva. Dok neki učenici mogu izdvojiti veće iznose za instrukcije i pripreme, mnogi tu mogućnost nemaju – ili je jednostavno ne žele koristiti.

Upravo zato Studentski razred Splitskog matematičkog društva ove godine po prvi put organizira potpuno besplatne pripreme za višu razinu državne mature iz matematike. Riječ je o prilici koja bi mogla pomoći svim maturantima da se sustavno i kvalitetno pripreme za jedan od najvažnijih ispita u svom obrazovanju, bez dodatnog financijskog opterećenja.

Pripreme vode studenti koji su i sami donedavno prolazili isti stres oko mature. Za potrebe programa sastavili su skriptu s teorijom i zadacima s proteklih državnih matura, a Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu ustupit će učionice za održavanje predavanja. Nastava će se odvijati na adresi Ul. Ruđera Boškovića 33.

Predavanja počinju 13. travnja te će se održavati svakog ponedjeljka, srijede i petka u 20 sati, u trajanju od šest tjedana – odnosno do 23. svibnja. Sudionici će dolaskom na predavanja dobivati poglavlja iz skripte koja prate gradivo obrađeno na tom terminu.

Prilikom prijave moguće je odabrati sudjelovanje u cijelom ciklusu priprema ili prijavu samo za pojedine teme, no prijave su obavezne.

Detaljni raspored predavanja i prijave dostupni su na službenoj stranici stmd.hr, a dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-maila splitskomatematickodrustvo@gmail.com.