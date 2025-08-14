Potpisan novi ugovor za kupnju zemljišta na Kukuzovcu

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj zaključio je danas kupoprodajni ugovor s tvrtkom MODULARITY d.o.o. iz Splita, Kopilica 62, za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac, prostorna cjelina 6, parcela broj 25, površine 4.107 m².

Društvo je osnovano 2022. godine, a osnovna djelatnost Društva je opremanje logističko-skladišnom opremom, te prodajom ledomata, kao i servisiranjem prodane opreme. Posluju u zakupljenom poslovnom prostoru u Brnazama, a posluju na području cijele Hrvatske, Slovenije, BIH, Srbije, itd.

Predviđeno ulaganje je u izgradnju multifunkcionalnog objekta koji bi s sastojao od prodajno-izložbenog dijela, uredskih prostorija, skladišnog i proizvodnog dijela.

Prema postavljenim ciljevima za optimalno poslovanje, u tvrtki će biti u narednih 3-5 godina zaposleno 5-10 radnika.