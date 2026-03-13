Close Menu

Posvađali se pa potukli zbog problema u prometu. Oba vozača morala u KBC Split, a u sve je uključena i policija

Sukobili se vozači auta i motocikla

Policijski službenici Prve policijske postaje Split su 12. ožujka 2026. godine oko 18.20 sati postupali zbog narušavanja javnog reda i mira i sukoba dvojice muškaraca koji je uslijedio nakon verbalnih prepirki u prometu na području Splita.

Utvrđeno je da je tijekom vožnje došlo do verbalnog sukoba između 28-godišnjaka koji je upravljao motociklom i 47-godišnjaka koji je upravljao osobnim vozilom, nakon čega su se po zaustavljanju vozila sukobili tjelesno.

Obojica su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u bolnicu, gdje su 47-godišnjaku utvrđene teške tjelesne ozljede u vidu ozljeda oka i zuba, a 28-godišnjaku lake tjelesne ozljede.

Nad 28-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje, dok je protiv 47-godišnjaka podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

 

