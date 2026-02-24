Posvađali se, a onda nasrnuo na njega s razbijenom bocom u ruci

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom osumnjičenim za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju na štetu 38-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni u nedjelju, 22. veljače u ranim jutarnjim satima u ugostiteljskom objektu u Rogoznici, zbog narušenih međuljudskih odnosa, nakon kraćeg verbalnog sukoba, tjelesno napao 38-godišnjaka tako što ga je prethodno razbijenom staklenom bocom ozlijedio u predjelu glave.

U Općoj bolnici u Šibeniku 38-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 20-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.