"Postoje planovi o podjeli BiH koji su potekli iz Londona i Pariza"

Republika Srpska spremna se odcijepiti od BiH početkom iduće godine, Sarajevo prijeti uhićenjem Dodika u slučaju secesije RS-a - to su samo neke od dramatičnih vijesti koje posljednjih dana stižu iz susjedne Bosne i Hercegovine, gdje se na noge dignula i međunarodna zajednica, posebno SAD. Zašto je došlo do ozbiljnih političkih napetosti u susjedstvu?

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će RS proglasiti nezavisnost istog dana u kojemu bi visoki predstavnik Christian Schmidt eventualno nametnuo zakon o statusu državne imovine. Dodik tvrdi kako ima naznaka da bi Schmidt već u siječnju mogao nametnuti zakon koji bi, navodno, bio protivan interesima RS-a jer bi titular cjelokupne sporne imovine postala BiH, a onda bi država nižim razinama vlasti prepustila na upravljanje one nepokretnosti koje joj nisu potrebne za funkcioniranje.

Politolog Zlatko Hadžidedić rekao je jutros u HTV-ovoj emisiji Studio 4 da se "od početka gurala teza od strane Dodika i rukovodstva RS-a da je izvorni suverenitet na entitetima i da njima pripada državna imovina".

- Međutim, daytonski ustav sasvim jasno kazuje da je u pitanju državna imovina koja je imovina države, a ne entiteta, i tako je presudio i ustavni sud, rekao je Hadžidedić javljajući se iz Sarajeva.

Istaknuo je i odluku premijera Federacije Nermina Nikšića, koji je "učinio jednako užasnu stvar" kao Dodik i izbrisao odredbu kojom se traži suglasnost tijela države za raspolaganje imovinom te tako, kako je rekao Hadžidedić, "otvorio prostor da samo entiteti ili čak samo kantoni mogu raspolagati državnom imovinom".

- Dakle, to je ključni korak koji vodi jednostavno u pravcu disolucije države koja takva, bez svoje državne imovine, sasvim sigurno ne može opstati, poručio je Hadžidedić.

S druge strane, glavna urednica informativnog programa RTRS-a Nada Veletić, koja se javila iz Banje Luke, kaže kako u daytonskom ustavu stoji da su se entiteti dogovorili i da imovina pripada njima.

- BiH je eventualno ima onoliko koliko joj entiteti daju, rekla je.

- Oduzimanjem imovine Republici Srpskoj nestalo bi Republike Srpske, svela bi se na mjesne zajednice i općinama, odnosno lokalnim zajednicama upravljala bi BiH, dodala je Veletić.

Hadžidedić joj je rekao da se ponaša kao propagandist Milorada Dodika te da se radi o otvorenim lažima, piše HRT.

- Jednostavno, država je ta koja je suverena i koja raspolaže imovinom, poručio je.

Veletić je rekla da je Hadžidedić "prvenstveno i političar", dok je za sebe rekla da je novinar, a ne propagandist.

"Planovi o podjeli BiH iz Londona i Pariza"

Hadžidedić je rekao i da strahuje za budućnost BiH zato što, kako je izjavio, postoje planovi o njezinoj podjeli koji nisu potekli ni iz Beograda ni iz Zagreba, nego iz malo važnijih svjetskih centara - prije svega iz Londona, a zatim iz Pariza.

- U zadnje vrijeme je i američka administracija predsjednika Bidena sklona da se tome prikloni, da se, dakle, odustane od ideje nepromjenjivosti granica, rekao je Hadžidedić.

Dodao je kako se Dodik vjerojatno neće odlučiti na jednostrane akte koji bi mu donijeli negativan imidž i stavili njegove nalogodavce u Londonu i drugdje u neugodan položaj.

- Nego će jednostavno raditi takvim potezima dalje na slabljenju institucija i njihovom pražnjenju od sadržaja. Tako da će faktički nastupiti implozija ili, ako hoćete, disolucija države ako se ovaj proces nastavi, rekao je politolog.

- Veoma sam zabrinut jer prije svega ti planovi nikada od '90. godine naovamo nisu sišli s dnevnog reda, sada ulaze u proces svoje finalizacije i zato mi imamo ovakvu napetost, rekao je Hadžidedić.

Dodao je kako je prije postojala ideja da u sredini teritorija podijeljenih između Hrvatske i Srbije ostane muslimanska državica, ali da se od toga odustalo i da je sada "u igri plan da se međuentitetska linija koristi kao de facto buduća linija razgraničenja između neke imaginarne velike Srbije i velike Hrvatske".

- To su planovi koji zaista nisu potekli ni u Zagrebu ni u Beogradu, oni to samo izvršavaju. To su malo dublji i malo značajniji geopolitički planovi koji su na sceni, rekao je Hadžidedić.

Veletić je rekla da ne treba strahovati od odcjepljenja RS-a te da to "ne zavisi od RS-a, već od poteza međunarodne zajednice i Schmidta".

- RS ne prijeti odcjepljenjem, rečeno je samo kao krajnji odgovor što bi se dogodilo ako bi došlo do nametanja odluke Christiana Schmidta da se imovina knjiži na BiH, rekla je.

Veletić je poručila i kako je nedopustivo da u demokratskoj zemlji strani suci odlučuju o sudbinama naroda.