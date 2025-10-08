Postira domaćin 8. Svjetskog prvenstva u branju maslina

Već je osmu godinu drugi tjedan u listopadu u najmaslinarskijem mjestu na Braču, Postirima, rezerviran za Svjetsko prvenstvo u branju maslina. Događaj koji spaja maslinarsku tradiciju ovog slikovitog mjesta i kreativnu turističku promociju, ove je godine okupio 12 reprezentacija iz cijeloga svijeta. Uz hrvatski tim koji i ove godine čine poznate osobe iz javnog života, te Digitalne nomade, čiji su članovi skupljeni s četiri kontinenta, tu su i predstavnici BiH, Finske, Francuske, Litve, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Srbije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Naslov svjetskih prvaka brane Litvanci, koji su prošle godine u zadanih 45 minuta ubrali uvjerljivo najviše maslina, čak 90,2 kg i tako odnijeli naslov na daleki Baltik, u zemlju bez ijedne masline.

Svjetsko prvenstvo počinje svečanim otvaranjem i predstavljanjem timova u četvrtak, 9. listopada, navečer, a samo natjecanje počinje u petak 10.10. u 10.30 sati u masliniku Sv. Josipa ponad Postira. Prema pravilima, berački se timovi sastoje od po dvije beračice i dva berača, koji poštujući i promovirajući bračku tradiciju, beru isključivo rukama, sakupljajući masline u sakete, jutene pregače iz kojih se ubrane masline prebacuju u timske kašete. Nakon branja i kviza znanja, druženje u masliniku se nastavlja uz pravu dalmatinsku feštu i zajedničku marendu koju pripravljaju mladi kuhari ŠKMER-ove akademije.

Svjetsko prvenstvo u branju maslina organizira Turistička zajednica Općine Postira, uz podršku Općine, postirske Poljoprivredne zadruge te agencije Aldura sport, sa željom da promoviraju otočko i postirsko maslinarstvo, potičući druženje, razmjenu iskustva i upoznavanja maslinarske tradicije različitih zemalja.

Direktorica TZO Postira, Ivana Jelinčić, ponosna je što je njeno mjesto za ovaj događaj 2019. osvojilo prvu nagradu međunarodne neprofitne organizacije Creative Tourism Network u kategoriji „Najbolje kreativno iskustvo u turizmu“ u konkurenciji više od 160 prijavljenih događanja. „Zahvaljujući Svjetskom prvenstvu čitav je svijet čuo za Postira, a naše je malo misto tokom ovih godina ugostilo timove s gotovo svih kontinenata.“

„Ove godine puno očekujemo i od našeg zvjezdanog tima, jer smo, čini nam se, pokriveni na svim ključnim pozicijama: uvijek je dobro u timu imati liječnika, a tim bolje ako je k tome i zaljubljenik u maslina, što naš Bračanin, dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC Dubrava doista jest. Uz njega je i prva dama Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović, koja najbolje zna sve posložiti i prezentirati, dok je za dodatnu motivaciju, kroz njen poznati dalmatinski humor zadužena akademska slikarica i ilustratorica Tisja Kljaković Braić. Na kraju, na važnoj poziciji branja maslina s onih najviših grana, imamo najboljeg od najboljih, našeg vrhunskog košarkaškog centra, Dina Rađu“, završava predstavljanje hrvatskog tima Ivana Jelinčić.