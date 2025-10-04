Poštar uzeo gradski derbi: Srušen Mertojak, drama i crveni kartoni

U derbiju splitskih kuglačkih klubova Poštar je iznenadio favorizirani Mertojak i upisao veliku pobjedu 5:3, uz ukupno 37 više srušenih čunjeva. Ponovila se napeta utakmica kakvu smo gledali protiv Zaprešića, ali ovaj put prevaga je otišla na stranu Poštara. Mertojak nije uspio kapitalizirati vrijednu pobjedu iz prošlog kola protiv Zaprešića i prokockao je priliku za novi uzlet.

Ujednačena igra Poštara, ali i skandal

Igrači Poštara odigrali su vrlo ujednačeno i kolektivno snažno, što je na kraju donijelo prevagu. No, derbi je obilježila i ružna scena – trenerica i tajnik Poštara zaradili su čak dva crvena kartona zbog dosad neviđenog nesportskog ponašanja prema sudačkoj trojci. Takav incident rijetko se viđa u kuglačkim natjecanjima i zasigurno će imati odjek u kuglačkoj zajednici.

Kod Mertojaka su dvojica igrača ostala daleko ispod svojih mogućnosti, a ni gromoglasna podrška navijača nije bila dovoljna za preokret. Ova utakmica poslužila je kao upozorenje uoči međunarodnog nastupa u Osijeku, gdje će Mertojak morati pružiti daleko više kako bi izborio plasman u Ligu prvaka.

Pojedinačni rezultati

D. Bjelkić – D. Dimitrovski 1:0 (634:602)

Lj. Žuljević – N. Muše 0:1 (590:613)

T. Odrljin – I. Totić 0:1 (604:637)

M. Kolić – G. Pofuk 1:0 (601:564)

A. Ratković – A. Kovač 0:1 (586:600)

A. Burnać – M. Matić 1:0 (584:546)

Ostali susreti kola

U ostalim susretima Zadar je donio vrijedne bodove iz Zaboka pobjedom 5:3, dok je Zaprešić na domaćem terenu bio bolji od Osijeka s uvjerljivih 6:2. Kod kuglačica, ŽKK Split nastavlja sjajnu seriju – upisale su i treću pobjedu, svladavši Ogulin 7:1.