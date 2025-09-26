Postanite znanstvenik na jedan dan: Na Prokurativama je otvorena Europska noć istraživača

U petak je na splitskim Prokurativama svečano otvorena Europska noć istraživača. Manifestacija je već od 17 sati na Prokurativama, Pravnom fakultetu i u prostorijama Francuske alijanse okupila je brojne posjetitelje svih generacija.

Europska noć istraživača svake godine privuče velik broj posjetitelja. Prošle godine u pet gradova u kojima se održava (Pula, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split) događaj je okupio više od 10.000 sudionika, a i ove godine očekuje se veliki odaziv.

Do 22 sata posjetitelji imaju priliku nakratko zakoračiti u svijet znanosti kroz interaktivne štandove koji su postavljeni u samom centru Splita. Program je organiziralo Sveučilište u Splitu u sklopu međunarodnog projekta Blue-connect (Reconnect science with the blue society), a događaj se odvijao paralelno u još 25 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska.

Sudjelovanje je bilo u potpunosti besplatno, a aktivnosti su bile osmišljene za sve uzraste. Posjetitelji mogu isprobati različite pokuse i radionice. Ove godine poseban naglasak je stavljen na utjecaj mikroorganizama tla na rast poljoprivrednih kultura.

"Kolege s odjela za vinarstvo i vinogradarstvo prikazat će ulogu kvasaca u procesu fermentacije te njihov značaj za proizvodnju vina i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Poseban dio programa posvećen je aromatičnom i ljekovitom bilju. Posjetitelji će imati prigodu vidjeti proces dobivanja eteričnih ulja, kao i način njihove primjene u izradi prirodne kozmetike. Program će obuhvatiti i prigodne prezentacije proizvoda te male darove za posjetitelje, s ciljem da se na zanimljiv i pristupačan način predstavi znanstveno-istraživački rad Instituta", kazao je uoči dana Branimir Urlić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

"Ova noć je sve više međunarodna, tako da su danas s nama i predstavnici sveučilišta iz Moldavije. Tu je i štand za Science Comes to Town gdje možete vidjeto što planiramo u okviru ovog projekta koji se odvija zajedno sa sveučilištem u Kölnu i Brestu. Bit će jako puno događaja u iduće dvije godine, kao i svečano otvorenje koje će biti u Splitu u siječnju 2026. godine", pozdravio je prisutne prorektor Sveučilišta u Splitu Igor Jerković.

"Želim da noć bude uspješna, da vas što više posjeti štandove, a ujedno je i naš kampus otvoren za sve vas ako želite nešto posebno vidjeti. Mi smo uvijek spremni izaći u susret, otvoriti nekakvi fakultet, laboratorij, nešto što bi vi željelo posebno vidjeti. Tu je naravno i Festival znavnosti koji vam nudi prigodu da se upoznate sa tajnima istraživanja", kazao je prorektor.

"Jako mi je drago što vidim jako puno djece i mladih, jer sve počinje od onih najmanjih. Grad Split je jedan od tri grada u kojem djeluje stručno-razvojni centar za poticanje darovitosti djece rane i preškolske dobi, i to u našoj ustanovi Cvit Mediterana. Ona služi i kao nastavna baza za naše druge gradske vrtiće koje vrše edukaciju edukatora, a iz te baze poslije idu dalje najdarovitiji u Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije gdje su osnovnoškolci, a dalje idu prema fakultetu i jedan dan će voditi znanost ove države. Grad Split je taj koji ulaže i ulagat će i dalje u one najmlađe", rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Splita, Mate Omazić.

"'U početku bijaše misao' - tako počinje najcitiranija knjiga ikada, a otisnuta je u preko 7 milijardi primjeraka. Nakon te misli milijarde godina poslije na zemlji se pojavio čovjek. Čovjek je bio na zemlji jedno stotina tisuća godina i tada ga je uhvatila znatiželja da počne istraživati - tada je krenuo uzgajati biljke, pripotamljavati životinje... Nakon tisuću- dvije godina krenulo se otkrićem pisma. Tada su počeli i strahovi - strahovi od novog, strahovi od tehnologije. Tako i danas opet postoje strahovi od umjetne inteligencije. Ja vam kažem i pozivam vas sa nekoliko misli iz ove najcitiranije knjige: ne bojite se istraživati, ljubite jedni druge i promatrajte čuda kakva će se događati", rekao je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja mladih Nikola Mrvac.

Projekt Blue-connect povezuje partnere iz pet obalnih sveučilišnih gradova – Splita, Dubrovnika, Zadra, Rijeke i Pule – s ciljem istraživanja i očuvanja mora kroz prirodoslovne, biomedicinske, ekološke, društvene i gospodarske aspekte. U njegovoj provedbi, uz koordinaciju Sveučilišta u Splitu, sudjeluju Institut za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranski institut za istraživanje mora, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci te STEPRI – znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

