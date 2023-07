Pošta digla cijene pa svim zaposlenim jako digla plaće

Pošta značajno diže plaće.

"U razgovoru sa socijalnim partnerima, Uprava Hrvatske pošte postigla je dogovor o povećanju plaća za sve radnike od 25%. Nakon što je prošle godina plaća za 8000 radnika na operativnim poslovima povećana za 20%, novo povećanje odgovor je na izazove tržišta rada s kojima se suočavaju svi poslodavci, kako globalno tako i lokalno", kažu.

"Hrvatska pošta u potpunosti je svjesna kako je povećanje plaća jedini pravi odgovor na povećanu fluktuaciju radnika. Trenutni trendovi na tržištu rada zahtijevaju poboljšanje materijalnih uvjeta radnika, jer stabilnost poštanskog sustava ovisi o poštarima, dostavljačima, vozačima i šalterskim radnicima", dodaju, piše Index.

Ukupno ulaganje u povećanja primanja radnika iznosit će gotovo 30 milijuna eura godišnje.

"Drago nam je što smo uspješno i brzo postigli dogovor sa socijalnim partnerima. Upravi Hrvatske pošte prioritet je da kolegicama i kolegama osiguramo financijsku stabilnost, a time i dugoročno uspješno poslovanje tvrtke.

Zadovoljni radnici pretpostavka su za dodatno povećanje produktivnosti i profitabilnosti te ključ kvalitetne usluge i zadovoljstva naših korisnika", rekao je Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte.

Pošta od početka srpnja digla cijene

Podsjetimo, Pošta je od početka srpnja povećala cijene brojnih usluga. Kažu kako su, unatoč povećanju, i dalje među najjeftinijima u EU.

Prema novom cjeniku, slanje običnog pisma unutar Hrvatske stoji 0.58 eura, što je 23 posto više nego dosad. Cijena prioritetnog pisma do 50 grama sada iznosi 1 euro (ranije 0.86 eura). Preporučena pošiljka pak sad stoji 2.10 eura te je skuplja za 29 posto. Slanje običnog pisma izvan Hrvatske od srpnja stoji 1.70 eura, što je skuplje za 49 posto (dosad je cijena bila 1.14 eura). Cijena prioritetnog pisma do 50 grama izvan Hrvatske sada stoji 2.20 eura umjesto prijašnjih 1.86 eura. Slanje paketa do jednog kilograma putem usluge Paket24 po novome stoji 5.60 eura, što je poskupljenje od otprilike 8 posto.

U Hrvatskoj pošti poskupljenje usluga opravdavaju velikim povećanjem svih troškova te su bili prisiljeni povući nepopularnu mjeru kako bi osigurali "financijsku stabilnost za 9200 radnika".

Pošta: Rastu troškovi

"Hrvatska pošta je, zbog kontinuiranog rasta operativnih troškova, kao i promjena na tržištu, izmijenila cjenike usluga. U vremenima velikog povećanja troškova, nužno je korigirati cijene kako bismo osigurali visoku kvalitetu usluge te financijsku stabilnost za više od 9200 radnika.

Novi cjenik odražava povećanje troškova vezanih uz rad, trošak kapitala, inflaciju, transport te ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije. Povećanje cijena slanja pismovnih pošiljaka prvenstveno se odnosi na poslovne korisnike, ali unatoč povećanju i novoj cijeni od 0.58 eura, slanje najjeftinije kategorije pisma (do 50 grama) još uvijek je među najjeftinijim u Europskoj uniji.

U prvom kvartalu 2023. Hrvatska pošta ostvarila je veće poslovne prihode u odnosu na isto razdoblje prošle godine. No porast prihoda prati značajno povećanje poslovnih rashoda na koje je, osim inflacije, utjecala i činjenica da smo za 8000 radnika na operativnim poslovima povećali plaću za 20% tijekom prošle godine.

Trenutni trendovi na tržištu rada zahtijevaju dodatno povećanje primanja radnika, jer stabilnost poštanskog sustava ovisi o poštarima, dostavljačima i šalterskim radnicima. Svi poslodavci, kako lokalno tako i globalno, suočavaju se s izazovom povećane fluktuacije radnika, a Hrvatska pošta je u skladu s tim započela i sa zapošljavanjem stranih radnika. Ipak, jedini pravi odgovor kako bi se izbjegli značajniji poremećaji u obavljanju usluge je dodatni porast plaća. Prosječna primanja poštara iznosila su oko 900 eura mjesečno.

Već smo poduzeli brojne mjere kako bismo eliminirali sve one troškove koji neće negativno utjecati na kvalitetu usluge, s ciljem racionalizacije poslovanja. Produktivnost radnika značajno je porasla, a ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu već su dokazala svoju isplativost zbog eksplozivnog rasta broja paketa. Također, u svibnju je napravljana reorganizacija dostave spajanjem kanala tzv. obične i ekspres dostave pošiljaka čime ćemo dodatno povećati efikasnost dostave. Naši poštari prelazit će manje udaljenosti, ali će moći dostaviti više pošiljaka svakoga dana", rekli su iz Hrvatske pošte, piše Index.