Poslušajte razgovor suca i VAR-a oko penala za Hajduk

Pogledajte kako je to bilo na Poljudu

Hajduk je u drugom kolu Supersport HNL-a na Poljudu pobijedio Goricu s 2:0. Golove za pobjedu zabijali su Yassine Benrahou i Michele Šego, obojica iz penala. Sudačka komisija objavila je svoju procjenu tih situacija, zajedno s audiozapisima iz VAR sobe.

Prema ocjeni komisije, obje situacije su ispravno dosuđene. U nastavku pročitajte objavu o tim situacijama, te poslušajte VAR komunikaciju.

Situacija br. 6: HAJDUK - GORICA (48. minuta); gruba igra

Nakon što je gostujući vratar obranio udarac, gostujući branič br. 32 i domaći napadač br. 24 sukobili su se za loptu u gostujućem kaznenom prostoru. Napadač je prvi igrao loptom pri čemu ga je u zakašnjelom startu, snažnim udarcem nogom iznad lijevog gležnja, udario suparnički igrač, piše Index.

Sudac nije uočio prekršaj i pustio je da se igra nastavi. Nakon nekoliko sekundi VAR je preporučio sucu pregled snimke za moguće dosuđivanje kaznenog udarca i crvenog kartona zbog grubog prekršaja. Nakon kratkog pregleda, i prema smjernicama PNI za fizički izazov:

- Udarac iznad gležnja

- Sila i intenzitet kontakta

- Uganuće gležnja zbog sile i intenziteta

Sudac je odlučio dosuditi kazneni udarac i isključiti prekršitelja. Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i konačne odluke suca.

"S punom nogom ga je nagazio. Daj mi kontakt još jednom - to je to. Broj 32, kazneni udarac i crveni karton", rekao je Dario Bel u komunikaciji.

Situacija br. 7: HAJDUK - GORICA (60. minuta); kazneni udarac

Tijekom napada domaće momčadi u gostujućem kaznenom prostoru, domaći napadač br. 22 kontrolirao je loptu kada ga je gostujući branič br. 5, zakašnjelim starom prema lopti, udario u nogu. S obzirom na to da branič nije dotaknuo loptu, već je udario napadača u desnu nogu, sudac, koji je bio ispravno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.

Komisija nogometnih sudaca suglasna je s odlukom suca. Budući da komunikacija između suca i VAR sobe nije bila učinkovita, sudac se morao pomaknuti prema klupi kako bi VAR potvrdio odluku.

"Dario, pričekaj. Ovdje ćemo potvrditi kazneni udarac", glasila je komunikacija iz VAR sobe.

