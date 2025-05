Posljednji tjedan donio je neobičnu hladnoću, a ni do kraja mjeseca ništa od brzog dolaska ljeta

Ušli smo u posljednji tjedna svibnja, time i posljednji tjedan klimatološkog proljeća. Nije teško pogoditi, ovogodišnji svibanj u mnogim predjelima zemlje bit će hladniji od prosjeka, ponegdje i značajnije. Kada se gleda kretanje temperature od početka mjeseca do danas, imala je prosječnu silaznu putanju što je gotovo neviđen scenarij za svibanj. Tako je posljednji proljetni mjesec ove godine obilježila neobična svježina, osobito drugi dio mjeseca, ali i relativno česte kiše, pa i nevremena.

Ostatak mjeseca neće biti takav, postupno će biti toplije, no od brzog dolaska vrućina nema ništa. Očekuje nas još jedan prodor sa sjeverozapada, no on će biti kudikamo manje izražen nego prošli.

Danas će biti pretežno sunčano, popodne je uz granicu s BiH moguć prolazno pojačan razvoj naoblake. Noću slaba bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, kasno popodne među otocima i nad otvorenim morem može biti prolazno pojačanog sjeverozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4 do 12°C u Dalmatinskoj zagori, od 12 do 18°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 21 do 26°C.

U utorak djelomično sunčano i u većini predjela suho. Popodne prolazni povećan razvoj naoblake ponegdje uz pljusak s grmljavinom, osobito u Dalmatinskoj zagori. Noću slaba bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, kasno popodne među otocima i nad otvorenim morem može biti prolazno pojačanog sjeverozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 7 do 14°C u Dalmatinskoj zagori, od 14 do 20°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 22 do 28°C.

Srijeda će biti djelomično sunčana i suha. Popodne lokalno povećan razvoj naoblake. Ujutro slaba do umjerena bura, popodne umjeren, na moru prolazno i jak zapadni i sjeverozapadi vjetar. Najviše dnevne temperature od 23 do 29°C.

U četvrtak promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. U prvom dijelu dana i sredinom dana uz više oblaka moguće je prolazni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjerena do pojačana bura, ali će brzo slabiti. Bit će malo svježije.

I petak i subotu djelomično sunčano i suho. Noću će puhati umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Noći će ponovno biti hladnije, danju toplo, od 22 do 27°C.

Pretežno vedro bit će u nedjelju. Jutro relativno svježe, danju toplo i vrlo toplo, većinom od 21 do 26°C.