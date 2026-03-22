Close Menu

Posljednja preživjela partizanka Vjera sa Neretve i Sutjeske danas slavi 102. rođendan

Stvari iz djetinjstva i mladosti se sjeća kao da su bile jučer

Vjera Andrijić Ivanišević danas slavi 102. rođendan. Ova nekadašnja bolničarka 1. čete 1. bataljuna 1. dalmatinske brigade ujedno je i jedna od posljednjih živih svjedokinja najtežih trenutaka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima.

Sudjelovala je u dvjema ključnim bitkama – Bitka na Neretvi i Bitka na Sutjesci – gdje je, kao mlada djevojka, svakodnevno spašavala živote ranjenih boraca. U iznimno teškim uvjetima, bez dovoljno lijekova i opreme, njezina uloga bolničarke bila je presudna. Umjesto oružja nosila je zavoje i vjeru da se i u najgorim trenucima može pomoći drugome.

Vjera Ivanišević Andrijić danas je posljednja partizanka koja iz prve ruke može svjedočiti kako je izgledalo preživjeti te povijesne bitke.

SVJEDOKINJA SPLITSKE POVIJESTI Baka Vjera ima 99 godina i nevjerojatno je vitalna. Pričala nam je o drami Hajduka u Drugom svjetskom ratu, staroj Pjaci...

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
8
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
4