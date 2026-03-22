Posljednja preživjela partizanka Vjera sa Neretve i Sutjeske danas slavi 102. rođendan

Vjera Andrijić Ivanišević danas slavi 102. rođendan. Ova nekadašnja bolničarka 1. čete 1. bataljuna 1. dalmatinske brigade ujedno je i jedna od posljednjih živih svjedokinja najtežih trenutaka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima.

Sudjelovala je u dvjema ključnim bitkama – Bitka na Neretvi i Bitka na Sutjesci – gdje je, kao mlada djevojka, svakodnevno spašavala živote ranjenih boraca. U iznimno teškim uvjetima, bez dovoljno lijekova i opreme, njezina uloga bolničarke bila je presudna. Umjesto oružja nosila je zavoje i vjeru da se i u najgorim trenucima može pomoći drugome.

Vjera Ivanišević Andrijić danas je posljednja partizanka koja iz prve ruke može svjedočiti kako je izgledalo preživjeti te povijesne bitke.

