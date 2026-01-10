POSLJEDICE NOVE GODINE OSTAVILE TRAGA Igralište u Splitu potpuno oštećeno zbog petardi: "Pregledavaju se snimke"

Doček Nove godine u Splitu je ove godine bio - vatren. Pucale su petarde na sve strane, ispaljivali se vatrometi,...ali je ta zabava ostavila traga. Tako je recimo na terenima na Brdima nastala šteta koju tek treba sanirati. Umjetna trava i tartan na dva igrališta su na mjestima potpuno uništeni.

Budući da su tereni pod nadležnošću JU športski objekti Split, upitali smo ih što se do sada poduzelo i kolika je šteta.

"Stručne službe Javne ustanove športski objekti odmah su izišle na teren i obavile uvid kojim je utvrđeno oštećenje na oko 15 m2 podloge na više lokacija, većinom u 'out' liniji, dok se jedan dio oštećenja nažalost nalazi i unutar samog terena.

Točan iznos sanacije bit će poznat nakon zaprimanja ponude ovlaštenog izvođača radova, a usporedno s tim pregledavaju se snimke videonadzora radi podnošenja kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.

Kao ustanova koja kontinuirano brine o očuvanju javne sportske infrastrukture, oštro osuđujemo ovaj čin vandalizma te ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bi se igralište što prije saniralo i vratilo u punu funkciju građanima", kazali su nam iz JU športski objekti Split.