Poslano je 700 poziva za vojnu obuku. Iznenadit će vas broj priziva savjesti

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid izjavio je da je do sada upućeno više od 700 poziva na temeljno vojno osposobljavanje, pri čemu je sedmero mladih uložilo priziv savjesti.

Istaknuo je kako su Oružane snage spremne za početak obuke te da je sustav u potpunosti pripremljen za prihvat ročnika.

"Svi će biti opremljeni novim VHS puškama"

Kundid je naglasio da je naoružanje spremno te da će svi polaznici biti opremljeni novim jurišnim puškama hrvatske proizvodnje VHS.

Prema njegovim riječima, u prvoj fazi polaznici će steći temeljne kompetencije vojnika pješaka, koje će se kasnije nadograđivati kroz pričuvni sustav. Obuka traje osam tjedana i osmišljena je tako da mlade postupno uvodi u vojni sustav.

Govoreći o civilnom služenju, istaknuo je kako je interes vojske da se mladi odluče za temeljnu vojnu obuku, ali je poručio da dvomjesečno osposobljavanje neće poremetiti njihove životne planove.

– Nemaju se čega plašiti. Sustav je dimenzioniran tako da ih korak po korak uvodi u vojni svijet – rekao je.

Prvi ročnici u vojarne 9. ožujka

Hrvatski sabor je u listopadu 2025. izmijenio Zakon o obrani i ponovno uveo obvezno temeljno vojno osposobljavanje. Prvi ročnici u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi ulaze 9. ožujka, a obuka će trajati dva mjeseca.

Na služenje vojnog roka u pravilu se upućuju osobe do 27. godine života, dok se u slučaju ranije odgode ta granica može pomaknuti do 30. godine.

Priziv savjesti i civilna služba

Najčešći način izbjegavanja vojnog roka je priziv savjesti, pravo zajamčeno člankom 47. Ustava Republike Hrvatske. Osobe koje zbog vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele sudjelovati u vojnoj obuci mogu podnijeti zahtjev za civilnu službu.

Civilna služba može se obavljati u sustavu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova u trajanju od tri mjeseca, uz mjesečnu naknadu od 340 eura, ili u jedinicama lokalne i regionalne samouprave u trajanju od četiri mjeseca, uz naknadu od 170 eura.

Ročnici koji služe temeljno vojno osposobljavanje u vojarni primaju neoporezivu mjesečnu naknadu od oko 1100 eura, uz osiguran smještaj i prehranu.

Zahtjev za civilnu službu može se podnijeti nakon uvođenja u vojnu evidenciju i nakon postupka ocjene sposobnosti, pa sve do isteka vojne obveze, uključujući i tijekom samog služenja.