Posjetili smo brijačnicu koju ne može nadmašiti ni jedan muzej Olivera Dragojevića

Danas je u Veloj Luci poseban dan. Večeras je koncert "Trag u beskraju", a po veloluškim kalama jutros je sve u znaku Olivera. Mi smo posjetili neokrunjeni muzej Olivera Dragojevića, malu brijačnicu u centru Vele Luke u koju je Oliver dolazi na šišanje, ali i na obaveznu ćakulu. Sama brijačnica nalazi se do Oliverovog omiljenog kafića Cesarica, a svojevrsni je hram pjesme i dobre vibre. Boris Gugić Brico bio je Oliverov dugogodišnji prijatelj, a kad uđete u tu malu brijačnicu imate osjećaj da ste ušli u okupljalište putnika namjernika, štovatelja lika i djela legendarnog Olivera.

U brijačnici smo zatekli Tedija Spalata sa suprugom te voditelja Duška Ćurlića, a nismo mogli odoljeti ni domaćoj rogačuši kojom nas je ponudio ljubazni vlasnik. Legendarni Brico primio nas je u svoj "muzej" koji ima više sjećanja i priča više priča nego bilo koja muzejska postava.

"Volim kad ljudi dolaze u moju brijačnicu, duša mi je puna kad vidim koliko ljude veseli što su na mjestu u kojem je boravio Oliver, što mogu pogledati njegove slike, ali i čuti koju priču iz života", priča nam Brico.

Dok razgovaramo kroz brijačnicu prolaze gosti s kojima se Brico strpljivo slika, pojašnjava kad su nastale koje fotografije. Bude tu i ponekog gosta koji poželi i novu frizuru pa se prepusti u stručne Bricine ruke.

I sami smo razgledali postav brijačnice iz nekih zaboravljenih vremena gdje u samo nekoliko kvadrata stane jedan život i pregršt uspomena.

Priča nam Brico kako njegovu brijačnicu pohode turisti tijekom cijele godine, a posebno u dane "Traga u beskraju".

Na pitanje što misli o raznim natpisima kako se "Trag u beskraju" ne bi trebao odvijati, samo je odmahnuo rukom.

"To samo mogu govoriti oni koji imaju đeloziju prema ovome svemu, a oni koji su voljeli Olivera uživaju u dešavanjima. Puno mi fali moj prijatelj, za ćakulu, za bevandu i uživam u danima koji su posvećeni njemu. Neka nas večeras posluži vrijeme da možemo svi skupa uživati u koncertu, a i on s nama. Tu je on, samo ga mi ne vidimo", priča nam Brico.

Pitali smo ga i kakvu je frizuru volio Oliver.

"Ma on ti se nije šišao ni brijao dok je u Veloj Luci, sav bi zarastao. I kad bi došlo vrijeme odlaska za Split onda bi sjeo u stolicu na generalku", pojašnjava.

U tren oka brijačnica je puna ljudi, kreće spontana pjesma, nazdravlja se.

Mi ostavljamo veselu ekipu, grlimo se s Bricom koji nam je zaželio povratak u Velu Luku i dogodine.

Sad shvaćamo zašto svi hrle u ovu malu brijačnicu koja ima toliko duše i spontanosti da vam u tren oka zasuze oči.