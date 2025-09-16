"POsjeti me" za još veći broj domaćih gostiju u posezoni!

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je drugi val uspješne i za domaće tržište kreirane kampanje „POsjeti me“, koja u prvi plan stavlja lokalna iskustva, autentične doživljaje i ponudu hrvatskih destinacija. Glavni cilj kampanje je potaknuti domaće putnike na otkrivanje i istraživanje skrivenih mjesta, manje poznatih lokacija i ljepota naše zemlje. Kampanja će biti aktivna do kraja listopada, a u promotivnim materijalima ovog puta uključeni su Korčula, zaleđe Zadra, Podravina i Lika.

„Domaći su turisti tijekom prvih osam mjeseci ove godine dali snažan doprinos u ostvarenju pozitivnih turističkih rezultata Hrvatske. Naime, s domaćeg smo tržišta u navedenom razdoblju ostvarili 2,4 milijuna dolazaka i 11,2 milijuna noćenja, što u odnosu na lani predstavlja rast od 8 posto u dolascima i 3 posto u noćenjima. Ovo je povijesni rezultat koji potvrđuje potencijale našeg tržišta, a putem ove kampanje domaćim turistima želimo dodatno približiti kvalitetne i atraktivne lokacije koje se ističu po zanimljivoj i autohtonoj turističkoj ponudi, koja do posebnog izražaja dolazi u razdobljima pred i posezone“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, posebno istaknuvši kako su u fokusu kampanje i destinacije s kontinenta, odnosno iz unutrašnjosti naše zemlje.

Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će se na online i offline kanalima komunikacije, a navedeno uključuje native članke, oglašavanje na društvenim mrežama, print oglase, digitalno vanjsko oglašavanje, YouTube itd.

Prvi val kampanje, kojim su bile obuhvaćene destinacije Dugi otok, Šibenik, Slavonija, Gorski kotar, Zagorje i Međimurje, ostvario je odlične promotivne rezultate i simpatije među domaćim ljubiteljima putovanja, koji će i ovom prilikom biti upoznati s posebnostima odabranih destinacija, njihovom tradicijom i svakodnevnim životom. Kampanju je moguće pratiti i na web stranici Hrvatske turističke zajednice na kojoj je već objavljen prvi video o Korčuli.