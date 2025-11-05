Posjet studenata pomorstva Zvjezdanom selu Mosor

Dana 5. studenog, u popodnevnim satima, u posjet zvjezdarnici udruge Zvjezdano selo Mosor u Gornjem Sitnom su zajedno stigle dvije skupine studenata pomorstva. U jednoj od njih je bilo 45 polaznika V semestra prijediplomskog studija Pomorske nautike Pomorskog fakulteta u Splitu, dok su u drugoj bila četiri kadeta četvrte godine združenog sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo: smjer Vojna nautika. Studente su vodili njihovi profesori dr. sc. Zvonimir Lušić i Stipe Galić, odnosno kapetan korvete doc. dr. sc. Tomislav Sunko. Za obje skupine je taj posjet bio dio praktične nastave iz kolegija Astronomska navigacija.

Udruga Zvjezdano selo Mosor na ovaj način već petnaestu godinu surađuje s Pomorskim fakultetom. Kao i uvijek dosad, studenti su na početku posjeta pod vodstvom prof. Lušića s terase zvjezdarnice proveli vježbu rukovanja sekstantom. Nakon toga je za njih u velikoj dvorani zvjezdarnice održano jednosatno predavanje o nekim astronomskim zanimljivostima vezanima uz promatranje "supermjeseca", izgled Saturna ove godine i istraživanje Marsa svemirskim letjelicama. Posjet studenata je okončan astronomskim promatranjem neba s terase zvjezdarnice. Veći teleskop je bio usmjeren na planet Saturn, a manji dalekozor na sjajni i posve puni Mjesec.

Uz trojicu profesora, i ovaj posjet studenata je pomogao provesti u djelo tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić. Predavanje je održao i promatranje neba vodio astronom-animator Udruge Zoran Knez.